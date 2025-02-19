Что увеличивает риск преждевременной смерти — предупреждение ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Что увеличивает риск преждевременной смерти — предупреждение ученых

старики
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Источник:  The Guardian

Международная группа ученых пришла к выводу, что наличие работы и продолжительность сна оказывают примерно в 10 раз большее влияние на угрозу преждевременной смерти, чем генетика. Об этом удалось узнать после детального анализа данных около 500 тысяч человек.

Главные тезисы

  • Исследователи определили 25 факторов, непосредственно влияющих на биологическое старение и риск преждевременной смерти.
  • Согласно исследованию, 50% риска преждевременной смерти объясняют возраст и пол, а 17% – условия жизни.

Качество жизни определяет его продолжительность

Ученые решили изучить влияние 164 факторов на риск преждевременной смерти — от потребления соли до жизни с партнером.

В центре внимания исследователей оказались 25 факторов, непосредственно связанных с биологическим старением.

В первую очередь речь идет о факторах с детства, таких как курение матерей участников во время беременности и их низкий рост в 10 лет, а также со взрослой жизни — наличие работы, доход, количество часов сна и владение жильем.

Фото: unsplash.com

Следует обратить внимание на то, что около 50% вариаций риска преждевременной смерти объясняют возраст и пол.

Вместе с тем с условиями жизни связано еще 17% причин преждевременной смерти. Для сравнения, генетическая предрасположенность к 22 возрастным заболеваниям объясняла лишь менее 2% вариаций. Воздействие окружающей среды оказалось важнее генов в риске развития заболеваний легких, сердца и печени.

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