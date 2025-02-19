Что увеличивает риск преждевременной смерти — предупреждение ученых

Международная группа ученых пришла к выводу, что наличие работы и продолжительность сна оказывают примерно в 10 раз большее влияние на угрозу преждевременной смерти, чем генетика. Об этом удалось узнать после детального анализа данных около 500 тысяч человек.

Качество жизни определяет его продолжительность

Ученые решили изучить влияние 164 факторов на риск преждевременной смерти — от потребления соли до жизни с партнером.

В центре внимания исследователей оказались 25 факторов, непосредственно связанных с биологическим старением.

В первую очередь речь идет о факторах с детства, таких как курение матерей участников во время беременности и их низкий рост в 10 лет, а также со взрослой жизни — наличие работы, доход, количество часов сна и владение жильем.

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Следует обратить внимание на то, что около 50% вариаций риска преждевременной смерти объясняют возраст и пол.