Що насправді збільшує ризик передчасної смерті — попередження вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Що насправді збільшує ризик передчасної смерті — попередження вчених

літні люди
Джерело:  The Guardian

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що саме наявність роботи та тривалість сну мають приблизно у 10 разів більший вплив на загрозу передчасної смерті, ніж генетика. Про це вдалося дізнатися після детального аналізу даних майже 500 тисяч людей.

Головні тези:

  • Дослідники визначили 25 факторів, які безпосередньо впливають на біологічне старіння та ризик передчасної смерті.
  • Згідно з дослідженням, 50% ризику передчасної смерті пояснюють вік і стать, а 17% - умови життя.

Якість життя визначає його тривалість

Науковці вирішили вивчити вплив 164 факторів на ризик передчасної смерті — від споживання солі до життя з партнером.

У центрі уваги дослідників опинилися 25 факторів, які безпосередньо пов’язані з біологічним старінням.

Насамперед йдеться про чинники з дитинства, як-от куріння матерів учасників під час вагітності та їхній низький зріст у 10 років, а також з дорослого життя — наявність роботи, дохід, кількість годин сну та володіння житлом.

Фото: unsplash.com

Варто звернути увагу на те, що близько 50% варіацій ризику передчасної смерті пояснюють вік і стать.

Натомість з умовами життя пов'язані ще 17% причин передчасної смерті. Для порівняння, генетична схильність до 22 вікових захворювань пояснювала лише менше ніж 2% варіацій. Вплив навколишнього середовища виявився важливішим за гени у ризику розвитку захворювань легенів, серця і печінки.

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