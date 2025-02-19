Що насправді збільшує ризик передчасної смерті — попередження вчених

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що саме наявність роботи та тривалість сну мають приблизно у 10 разів більший вплив на загрозу передчасної смерті, ніж генетика. Про це вдалося дізнатися після детального аналізу даних майже 500 тисяч людей.
Головні тези:
- Дослідники визначили 25 факторів, які безпосередньо впливають на біологічне старіння та ризик передчасної смерті.
- Згідно з дослідженням, 50% ризику передчасної смерті пояснюють вік і стать, а 17% - умови життя.
Якість життя визначає його тривалість
Науковці вирішили вивчити вплив 164 факторів на ризик передчасної смерті — від споживання солі до життя з партнером.
У центрі уваги дослідників опинилися 25 факторів, які безпосередньо пов’язані з біологічним старінням.
Насамперед йдеться про чинники з дитинства, як-от куріння матерів учасників під час вагітності та їхній низький зріст у 10 років, а також з дорослого життя — наявність роботи, дохід, кількість годин сну та володіння житлом.
Варто звернути увагу на те, що близько 50% варіацій ризику передчасної смерті пояснюють вік і стать.
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