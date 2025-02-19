Що насправді збільшує ризик передчасної смерті — попередження вчених

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що саме наявність роботи та тривалість сну мають приблизно у 10 разів більший вплив на загрозу передчасної смерті, ніж генетика. Про це вдалося дізнатися після детального аналізу даних майже 500 тисяч людей.

Якість життя визначає його тривалість

Науковці вирішили вивчити вплив 164 факторів на ризик передчасної смерті — від споживання солі до життя з партнером.

У центрі уваги дослідників опинилися 25 факторів, які безпосередньо пов’язані з біологічним старінням.

Насамперед йдеться про чинники з дитинства, як-от куріння матерів учасників під час вагітності та їхній низький зріст у 10 років, а також з дорослого життя — наявність роботи, дохід, кількість годин сну та володіння житлом.

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Варто звернути увагу на те, що близько 50% варіацій ризику передчасної смерті пояснюють вік і стать.