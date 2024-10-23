Dezeen Awards 2024. Украинская Makhno Studio стала номинантом международной премии

Украинская студия современной архитектуры и дизайна Makhno Studio попала в краткий список номинантов Dezeen Awards 2024 в категории "Дизайн поверхности". Победителей объявят 26 ноября в лондонской церкви Святого Иоанна в Гекне.

Проект "Дышащие стены" от Makhno studio стал номинантом Dezeen Awards 2024

Жюри Dezeen Awards объявило краткий список премии, куда попала Makhno studio.

"Дышащие стены" изготовлены из глиняных экопанелей, с натуральными добавками, в частности льном, ячменем, кунжутом, крапивой, мелиссой, мускусом, кофейным жмыхом и древесной стружкой. Поделиться

Экопанели легко монтируются на стены в качестве утеплителя и декора, имеют прекрасный вид и много исключительных свойств.

В Dezeen Awards убеждены, что такая технология, в основе которой многовековой опыт, влияет на микроклимат пространства, качество жизни и благосостояние.

В то же время на своей странице в Instagram Makho отметили, что всего на участие в премии подали заявки 4100 претендентов из более чем 82 стран.

Несмотря на это, дышащие стены оказались среди 59 финалистов конкурса. Панели абсорбируют, обладают гигроскопичными качествами, являются экранами и обладают рекреационными свойствами.

Победителей премии определят на торжественной церемонии в церкви Св. Иоанна Гекни в Лондоне, Великобритания, 26 ноября.

Makhno Studio: что известно

Украинская архитектурная и дизайн-студия сосредоточена на сохранении аутентичных техник ручного производства, авторских новациях и ремесленных традициях. Использует в своих проектах экологичные материалы.

Студия выполнила 600 проектов в 25 странах мира, занимается архитектурной планировкой, дизайном интерьера, комплектацией проектов, предметным дизайном, производством керамики, предметов декора, мебели. Поделиться

Имеет свой самобытный стиль, сочетающий украинский традиционный дизайн с современным искусством, естественностью и футуристичностью.

Архитектурная премия Dezeen Awards

Dezeen Awards — это ежегодная премия, отмечающая лучшие в мире архитектурные, интерьерные, дизайнерские проекты и устойчивого развития, а также архитектурные студии и отдельных архитекторов и дизайнеров. Премия существует уже 6 лет.

Архитекторы на Dezeen Awards соревнуются в 39 номинациях:

15 — по архитектуре,

9 — из интерьера,

9 — по дизайну,

6 — по экологичности.

Среди победителей отдельных номинаций выбирают всеобщего призера.

В этом году ввели новую категорию — "Дизайнер года". Работы будут оцениваться по трем критериям: красота, инновационность и оригинальность решения, функциональность и безопасность для окружающей среды. Поделиться

Претендентов на премию будет оценивать международная комиссия по 90 ведущим деятелям мира архитектуры и дизайна.