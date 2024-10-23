Dezeen Awards 2024. Украинская Makhno Studio стала номинантом международной премии

Украинская студия современной архитектуры и дизайна Makhno Studio попала в краткий список номинантов Dezeen Awards 2024 в категории "Дизайн поверхности". Победителей объявят 26 ноября в лондонской церкви Святого Иоанна в Гекне.
Главные тезисы
- Студия Makhno Studio стала номинантом Dezeen Awards 2024 в категории 'Дизайн поверхности' с проектом 'Дышащие стены', использующим экологичные материалы.
- Makhno Studio сочетает украинский традиционный дизайн с современным искусством, природностью и футуристичностью.
- Dezeen Awards отмечает лучшие архитектурные, интерьерные и дизайнерские проекты, и Makhno Studio представлена среди других талантливых участников со всего мира.
- Экопанели 'Дышащие стены' имеют уникальные свойства, влияющие на микроклимат пространства и качество жизни.
- Украинская студия Makhno Studio фокусируется на сохранении аутентичных техник ручного производства, экологичных материалов и ремесленных традиций в архитектуре и дизайне.
Проект "Дышащие стены" от Makhno studio стал номинантом Dezeen Awards 2024
Жюри Dezeen Awards объявило краткий список премии, куда попала Makhno studio.
Экопанели легко монтируются на стены в качестве утеплителя и декора, имеют прекрасный вид и много исключительных свойств.
В Dezeen Awards убеждены, что такая технология, в основе которой многовековой опыт, влияет на микроклимат пространства, качество жизни и благосостояние.
В то же время на своей странице в Instagram Makho отметили, что всего на участие в премии подали заявки 4100 претендентов из более чем 82 стран.
Несмотря на это, дышащие стены оказались среди 59 финалистов конкурса. Панели абсорбируют, обладают гигроскопичными качествами, являются экранами и обладают рекреационными свойствами.
Победителей премии определят на торжественной церемонии в церкви Св. Иоанна Гекни в Лондоне, Великобритания, 26 ноября.
Makhno Studio: что известно
Украинская архитектурная и дизайн-студия сосредоточена на сохранении аутентичных техник ручного производства, авторских новациях и ремесленных традициях. Использует в своих проектах экологичные материалы.
Имеет свой самобытный стиль, сочетающий украинский традиционный дизайн с современным искусством, естественностью и футуристичностью.
Архитектурная премия Dezeen Awards
Dezeen Awards — это ежегодная премия, отмечающая лучшие в мире архитектурные, интерьерные, дизайнерские проекты и устойчивого развития, а также архитектурные студии и отдельных архитекторов и дизайнеров. Премия существует уже 6 лет.
Архитекторы на Dezeen Awards соревнуются в 39 номинациях:
15 — по архитектуре,
9 — из интерьера,
9 — по дизайну,
6 — по экологичности.
Среди победителей отдельных номинаций выбирают всеобщего призера.
Претендентов на премию будет оценивать международная комиссия по 90 ведущим деятелям мира архитектуры и дизайна.
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