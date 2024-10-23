Dezeen Awards 2024. Українська Makhno Studio стала номінанткою міжнародної премії

Українська студія сучасної архітектури та дизайну Makhno Studio потрапила до короткого списку номінантів Dezeen Awards 2024 в категорії "Дизайн поверхні". Переможців оголосять 26 листопада в лондонській церкві Святого Іоанна в Гекні.
Головні тези:
- Студія Makhno Studio стала номінанткою на міжнародну премію Dezeen Awards 2024 у категорії "Дизайн поверхні" з проєктом "Стіни, що дихають".
- Проєкт використовує екологічні матеріали, такі як глиняні екопанелі з натуральними додатками, що сприяють покращенню мікроклімату простору.
- Makhno Studio має унікальний стиль, поєднуючи український традиційний дизайн із сучасним мистецтвом, природністю та футуристичністю.
- Dezeen Awards визначатимуть переможців на урочистій церемонії у Лондоні, Велика Британія, 26 листопада, де Makhno Studio представлена серед інших талановитих учасників з усього світу.
- Премія Dezeen Awards щорічно відзначає найкращі архітектурні, інтер'єрні та дизайнерські проєкти, залучаючи на участь професіоналів з різних країн.
Проєкт "Стіни, що дихають" від Makhno studio став номінантом Dezeen Awards 2024
Журі Dezeen Awards оголосило короткий список премії, куди потрапила Makhno studio.
Екопанелі легко монтуються на стіни як утеплювач та декор, мають чудовий вигляд і багато виняткових властивостей.
В Dezeen Awards переконані, що така технологія, в основі якої є багатовічний досвід, впливає на мікроклімат простору, якість життя та добробут.
Водночас на своїй сторінці в Instagram Makho зазначили, що загалом на участь у премії подали заявки 4100 претендентів з понад 82 країн.
Попри це "Стіни, що дихають" опинилися серед 59 фіналістів конкурсу. Панелі абсорбують, мають гігроскопічні якості, є екранами та мають рекреаційні властивості.
Переможців премії визначать на урочистій церемонії в церкві Св. Іоанна Гекні в Лондоні, Велика Британія, 26 листопада.
Makhno Studio: що відомо
Українська архітектурна і дизайн-студія, зосереджена на збереженні автентичних технік ручного виробництва, авторських новаціях та ремісничих традиціях. Використовує у своїх проєктах екологічні матеріали.
Має свій самобутній стиль, який поєднує український традиційний дизайн із сучасним мистецтвом, природністю та футуристичністю.
Архітектурна премія Dezeen Awards
Dezeen Awards — це щорічна премія, яка відзначає найкращі у світі архітектурні, інтер'єрні, дизайнерські проєкти та проєкти сталого розвитку, а також архітектурні студії та окремих архітекторів і дизайнерів. Премія існує вже 6 років.
Архітектори на Dezeen Awards змагаються у 39 номінаціях:
15 — з архітектури,
9 — з інтер'єру,
9 — з дизайну,
6 — з екологічності.
Серед переможців окремих номінацій обирають загального призера.
Претендентів на премію оцінюватиме міжнародна комісія з 90 провідних діячів світу архітектури та дизайну.
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