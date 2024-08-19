Тиждень дизайну в Києві. Чому варто відвідати Kyiv Design Week 2024
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Тиждень дизайну в Києві. Чому варто відвідати Kyiv Design Week 2024

Тиждень дизайну в Києві. Чому варто відвідати Kyiv Design Week 2024
Джерело:  online.ua

Kyiv Design Week 2024 запрошує киян та гостей міста провести разом останні серпневі дні та зустріти осінь. Заходи відбуватимуться на понад 10 локаціях від партнерів та креативних бізнесів-учасників з 28 серпня по 4 вересня. 

Головні тези:

  • Kyiv Design Week 2024 пропонує унікальну можливість зануритися у світ сучасного дизайну та побудувати екосистему дизайну в Україні.
  • Під час події гостей чекають цікаві виставки, дискусії та освітні заходи, де вони зможуть спілкуватися з дизайнерами та експертами галузі.
  • Участь у Kyiv Design Week дозволить здобути натхнення, обмінюватися досвідом та долучитися до співтворення дизайнерської спільноти.
  • Локації заходу розташовані по всьому Києву, а програма охоплює презентації, інсталяції, дискусії та покази українських брендів.

Що очікує на гостей під час Kyiv Design Week 2024

Цього року подія відбудеться вдруге і ставить на меті побудувати екосистему дизайну в Україні.

Фестиваль охопить головні локації міста, представить роботи понад 50 учасників, а також дозволить дизайнерам вільно презентувати свої напрацювання, вступити в діалог з міським середовищем та містянами й взаємодіяти один з одним. Київ чекають концентроване співтворення та обмін досвідом, занурення в дискусії та пошук відповідей, натхнення на рух вперед. 

Фото — Kyiv Design Week 2024

Щодня, навіть під час жорстокої війни, ми конструюємо майбутнє, і дизайн є потужним інструментом цього створення. Суміші естетики, функціональності та раціональності вже не достатньо. Дизайн — це дія, відповідь на зовнішнє, на колективні процеси, на війну і наше ставлення до неї. Щосекундне балансування між життям та смертю, між естетичним екстазом та нестерпним болем надає явищу нових підходів і нової глибини, в яку ми занурюємося щоденно і разом. Дизайн у цьогорічному Kyiv Design Week — це єднання , — коментує команда проєкту. 

Подія розпочнеться вступною конференцією KDW в MacPaw Space, а наступні дні будуть наповнені дискусіями, освітніми заходами, виставками та презентаціями артобʼєктів.

Наприклад в просторі Kooperative буде представлений мистецький проєкт «Зцілення/ Healing» від мисткині та кураторки Олесі Драшкаби, а також відбудеться панельна дискусія «Точки дотику» про комунікацію України у світі за допомогою інструментів культури під кураторством Eter Agency.

Цьогоріч з Kyiv Design Week співпрацюють  освітні профільні школи та ВНЗ, як от КДАДПМД імені М. Бойчука, КНУКіМ, КНУДТ, Ukrainian Fashion Education Group (UFEG), Науково-мистецька платформа "Острів", RISODENTSIA, Schooll of Art x Craft, Школа каліграфії «Арт і Я», School of visual communication.

Фото — Kyiv Design Week 2024

Для закоханих в український крафт та книги фестиваль підготував презентації та інсталяцію «Цей день настав» в книгарні СЕНС на Хрещатику.

Також, у співпраці з Музеєм народної архітектури та побуту України у Пирогові, тиждень дизайну проведе CozyWeek — простір взаємодії з минувшиною і сучасністю, який дозволить доторкнутись до коренів нашої ідентичності через взаємодію з побутом громади Козіяр. А ресторан Très FRANÇAIS на Костьольній запропонує несподіване меню, створене разом із кураторами Kyiv Design Week.

Головна тренд зона, яка є результатом обʼєднання Kyiv Design Week з Ukrainian Fashion Week, розміститься на основній локації показів.

В межах цієї колаборації KDW разом з архітектурним бюро IK-architects створили простір «Дизайн Свободи» на Головній Локації UFW SS25. Це ще один вимір дизайну в програмі події, локація-маніфест сили, професійності, жаги до пізнання та єднання. Співпраця двох тижнів забезпечить містян подіями за участі українських брендів, шоурумів та майстерень — ZAVOD, VOZIANOV, DAVIS CASA, Kachorovska, Шоурум GAEVA та Майстерня SHABALTAS.

Кураторами події в цьогорічній програмі є архітектор Сашко Столовий (CozyWeek), комунікаційна агенція Eter Agency (дискусія «Точки дотику» в Kooperative), ілюстраторка й ентузіастка спільноти ілюстраторів Ольга Протасова (освітні проєкти), декораторка Ірина Бойченко (інсталяція «Цей день настав» у Книгарні СЕНС). Ярослав Белінський виступив куратором конференції у MacPaw Space, Анастасія Білецька — капсули ВЧАСНО KDW x ZAVOD і простору «Дизайн Свободи» на Головній Локації UFW SS25.

Запрошуємо відвідати Kyiv Design Week 2024 з 28 серпня по 4 вересня. З детальною програмою ви зможете ознайомитись незабаром на офіційній сторінці проєкту

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