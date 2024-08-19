Тиждень дизайну в Києві. Чому варто відвідати Kyiv Design Week 2024

Kyiv Design Week 2024 запрошує киян та гостей міста провести разом останні серпневі дні та зустріти осінь. Заходи відбуватимуться на понад 10 локаціях від партнерів та креативних бізнесів-учасників з 28 серпня по 4 вересня.

Що очікує на гостей під час Kyiv Design Week 2024

Цього року подія відбудеться вдруге і ставить на меті побудувати екосистему дизайну в Україні.

Фестиваль охопить головні локації міста, представить роботи понад 50 учасників, а також дозволить дизайнерам вільно презентувати свої напрацювання, вступити в діалог з міським середовищем та містянами й взаємодіяти один з одним. Київ чекають концентроване співтворення та обмін досвідом, занурення в дискусії та пошук відповідей, натхнення на рух вперед.

Фото — Kyiv Design Week 2024

Щодня, навіть під час жорстокої війни, ми конструюємо майбутнє, і дизайн є потужним інструментом цього створення. Суміші естетики, функціональності та раціональності вже не достатньо. Дизайн — це дія, відповідь на зовнішнє, на колективні процеси, на війну і наше ставлення до неї. Щосекундне балансування між життям та смертю, між естетичним екстазом та нестерпним болем надає явищу нових підходів і нової глибини, в яку ми занурюємося щоденно і разом. Дизайн у цьогорічному Kyiv Design Week — це єднання , — коментує команда проєкту. Поширити

Подія розпочнеться вступною конференцією KDW в MacPaw Space, а наступні дні будуть наповнені дискусіями, освітніми заходами, виставками та презентаціями артобʼєктів.

Наприклад в просторі Kooperative буде представлений мистецький проєкт «Зцілення/ Healing» від мисткині та кураторки Олесі Драшкаби, а також відбудеться панельна дискусія «Точки дотику» про комунікацію України у світі за допомогою інструментів культури під кураторством Eter Agency.

Цьогоріч з Kyiv Design Week співпрацюють освітні профільні школи та ВНЗ, як от КДАДПМД імені М. Бойчука, КНУКіМ, КНУДТ, Ukrainian Fashion Education Group (UFEG), Науково-мистецька платформа "Острів", RISODENTSIA, Schooll of Art x Craft, Школа каліграфії «Арт і Я», School of visual communication.

Фото — Kyiv Design Week 2024

Для закоханих в український крафт та книги фестиваль підготував презентації та інсталяцію «Цей день настав» в книгарні СЕНС на Хрещатику.

Також, у співпраці з Музеєм народної архітектури та побуту України у Пирогові, тиждень дизайну проведе CozyWeek — простір взаємодії з минувшиною і сучасністю, який дозволить доторкнутись до коренів нашої ідентичності через взаємодію з побутом громади Козіяр. А ресторан Très FRANÇAIS на Костьольній запропонує несподіване меню, створене разом із кураторами Kyiv Design Week.

Головна тренд зона, яка є результатом обʼєднання Kyiv Design Week з Ukrainian Fashion Week, розміститься на основній локації показів.

В межах цієї колаборації KDW разом з архітектурним бюро IK-architects створили простір «Дизайн Свободи» на Головній Локації UFW SS25. Це ще один вимір дизайну в програмі події, локація-маніфест сили, професійності, жаги до пізнання та єднання. Співпраця двох тижнів забезпечить містян подіями за участі українських брендів, шоурумів та майстерень — ZAVOD, VOZIANOV, DAVIS CASA, Kachorovska, Шоурум GAEVA та Майстерня SHABALTAS. Поширити

Кураторами події в цьогорічній програмі є архітектор Сашко Столовий (CozyWeek), комунікаційна агенція Eter Agency (дискусія «Точки дотику» в Kooperative), ілюстраторка й ентузіастка спільноти ілюстраторів Ольга Протасова (освітні проєкти), декораторка Ірина Бойченко (інсталяція «Цей день настав» у Книгарні СЕНС). Ярослав Белінський виступив куратором конференції у MacPaw Space, Анастасія Білецька — капсули ВЧАСНО KDW x ZAVOD і простору «Дизайн Свободи» на Головній Локації UFW SS25.