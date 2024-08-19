Неделя дизайна в Киеве. Почему стоит посетить Kyiv Design Week 2024

Kyiv Design Week 2024 приглашает киевлян и гостей города провести вместе последние августовские дни и встретить осень. Мероприятия будут проходить более чем на 10 локациях от партнеров и креативных бизнес-участников с 28 августа по 4 сентября.
Главные тезисы
- Kyiv Design Week 2024 призван построить экосистему дизайна в Украине и представить работы более 50 участников на главных локациях города.
- Событие охватывает разнообразные мероприятия, включая дискуссии, экскурсии, презентации артобъектов и презентации от учебных заведений и профессиональных школ.
- Kyiv Design Week 2024 предлагает уникальные художественные проекты, выставки и презентации, которые погружают в мир дизайна и продвигают творческое взаимодействие.
- Совместные инициативы с Ukrainian Fashion Week добавляют новые измерения дизайну с участием украинских брендов, шоурумов и мастерских.
- Не упустите возможность посетить Kyiv Design Week 2024 с 28 августа по 4 сентября и окунуться в увлекательный мир современного дизайна.
Что ожидает гостей во время Kyiv Design Week 2024
В этом году событие состоится во второй раз и ставит целью построить экосистему дизайна в Украине.
Фестиваль охватит главные локации города, представит работы более 50 участников, позволит дизайнерам свободно презентовать свои наработки, вступить в диалог с городской средой и горожанами и взаимодействовать друг с другом. Киев ожидают концентрированного сотворения и обмена опытом, погружения в дискуссии и поиска ответов, вдохновения на движение вперед.
Событие начнется вступительной конференцией KDW в MacPaw Space, а следующие дни будут наполнены дискуссиями, образовательными мероприятиями, выставками и презентациями артобъектов.
Например, в пространстве Kooperative будет представлен художественный проект «Исцеление/Healing» от художницы и кураторки Олеси Драшкабы, а также состоится панельная дискуссия «Точки прикосновения» о коммуникации Украины в мире с помощью инструментов культуры под кураторством Eter Agency.
В этом году с Kyiv Design Week сотрудничают образовательные профильные школы и ВУЗы, как КДАДПМД имени М. Бойчука, КНУКиМ, КНУДТ, Ukrainian Fashion Education Group (UFEG), Научно-художественная платформа "Остров", RISODENTSIA, Schooll of Art "Арт и Я", School of visual communication.
Для влюбленных в украинский крафт и книги фестиваль подготовил презентации и инсталляцию «Этот день настал» в книжном магазине СЕНС на Крещатике.
Также, в сотрудничестве с Музеем народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, неделю дизайна проведет CozyWeek — пространство взаимодействия с прошлым и современностью, которое позволит прикоснуться к корням нашей идентичности через взаимодействие с бытом общества Козияр. А ресторан Très FRANÇAIS на Костельной предложит неожиданное меню, созданное вместе с кураторами Kyiv Design Week.
Главная тренд зона, являющаяся результатом объединения Kyiv Design Week с Ukrainian Fashion Week, разместится на основной локации показов.
Кураторами события в программе этого года являются архитектор Саша Столовой (CozyWeek), коммуникационное агентство Eter Agency (дискуссия «Точки прикосновения» в Kooperative), иллюстратор и энтузиастка сообщества иллюстраторов Ольга Протасова (образовательные проекты), декоратор Книжные магазины СМЫС). Ярослав Белинский выступил куратором конференции в MacPaw Space, Анастасия Белецкая — капсулы ВЧАСНО KDW x ZAVOD и пространства Дизайн Свободы на Главной Локации UFW SS25.
Приглашаем посетить Kyiv Design Week 2024 с 28 августа по 4 сентября. С подробной программой вы сможете ознакомиться вскоре на официальной странице проекта .
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