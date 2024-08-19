Неделя дизайна в Киеве. Почему стоит посетить Kyiv Design Week 2024

Kyiv Design Week 2024 приглашает киевлян и гостей города провести вместе последние августовские дни и встретить осень. Мероприятия будут проходить более чем на 10 локациях от партнеров и креативных бизнес-участников с 28 августа по 4 сентября.

Что ожидает гостей во время Kyiv Design Week 2024

В этом году событие состоится во второй раз и ставит целью построить экосистему дизайна в Украине.

Фестиваль охватит главные локации города, представит работы более 50 участников, позволит дизайнерам свободно презентовать свои наработки, вступить в диалог с городской средой и горожанами и взаимодействовать друг с другом. Киев ожидают концентрированного сотворения и обмена опытом, погружения в дискуссии и поиска ответов, вдохновения на движение вперед.

Фото — Kyiv Design Week 2024

Ежедневно, даже во время жестокой войны, мы конструируем будущее и дизайн является мощным инструментом этого создания. Смеси эстетики, функциональности и рациональности уже недостаточно. Дизайн — это действие, ответ на внешнее, на коллективные процессы, на войну и наше отношение к ней. Ежесекундная балансировка между жизнью и смертью, между эстетическим экстазом и невыносимой болью придает явлению новые подходы и новую глубину, в которую мы погружаемся ежедневно и вместе. Дизайн в этом году Kyiv Design Week — это единение, — комментирует команда проекта. Поделиться

Событие начнется вступительной конференцией KDW в MacPaw Space, а следующие дни будут наполнены дискуссиями, образовательными мероприятиями, выставками и презентациями артобъектов.

Например, в пространстве Kooperative будет представлен художественный проект «Исцеление/Healing» от художницы и кураторки Олеси Драшкабы, а также состоится панельная дискуссия «Точки прикосновения» о коммуникации Украины в мире с помощью инструментов культуры под кураторством Eter Agency.

В этом году с Kyiv Design Week сотрудничают образовательные профильные школы и ВУЗы, как КДАДПМД имени М. Бойчука, КНУКиМ, КНУДТ, Ukrainian Fashion Education Group (UFEG), Научно-художественная платформа "Остров", RISODENTSIA, Schooll of Art "Арт и Я", School of visual communication.

Фото — Kyiv Design Week 2024

Для влюбленных в украинский крафт и книги фестиваль подготовил презентации и инсталляцию «Этот день настал» в книжном магазине СЕНС на Крещатике.

Также, в сотрудничестве с Музеем народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, неделю дизайна проведет CozyWeek — пространство взаимодействия с прошлым и современностью, которое позволит прикоснуться к корням нашей идентичности через взаимодействие с бытом общества Козияр. А ресторан Très FRANÇAIS на Костельной предложит неожиданное меню, созданное вместе с кураторами Kyiv Design Week.

Главная тренд зона, являющаяся результатом объединения Kyiv Design Week с Ukrainian Fashion Week, разместится на основной локации показов.

В рамках этой коллаборации KDW вместе с архитектурным бюро IK-architects создали пространство Дизайн Свободы на Главной Локации UFW SS25. Это еще одно измерение дизайна в программе события, локация-манифест силы, профессионализма, жажды к познанию и единению. Сотрудничество двух недель обеспечит горожан событиями с участием украинских брендов, шоурумов и мастерских — ZAVOD, VOZIANOV, DAVIS CASA, Kachorovska, Шоурум GAEVA и Мастерская SHABALTAS. Поделиться

Кураторами события в программе этого года являются архитектор Саша Столовой (CozyWeek), коммуникационное агентство Eter Agency (дискуссия «Точки прикосновения» в Kooperative), иллюстратор и энтузиастка сообщества иллюстраторов Ольга Протасова (образовательные проекты), декоратор Книжные магазины СМЫС). Ярослав Белинский выступил куратором конференции в MacPaw Space, Анастасия Белецкая — капсулы ВЧАСНО KDW x ZAVOD и пространства Дизайн Свободы на Главной Локации UFW SS25.