Драпатый возглавил Группировку объединенных сил ВСУ

В Вооруженных Силах Украины произошли структурные изменения - была создана новая группировка объединенных сил (УОС).
Главные тезисы
- Генерал-майор Михаил Драпатый возглавил новую группировку объединенных сил (УОС) ВСУ, ответственную за Харьковскую область и смежные территории.
- Новая структура получила подчиненные корпуса ВСУ, НГУ и ГНСУ, нацеленные на повышение эффективности операций.
Драпатый стал командующим Группировки объединенных сил
Командование УОС почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, ранее руководивший ОСУВ "Хортица" и ОСУВ "Днепр". Новая группировка будет отвечать за Харьковскую область и близлежащие территории.
Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, будут непосредственно подчиняться новой группировке объединенных сил. Это опытные подразделения ВСУ, НГУ и ГНСУ.
Напомним, что 1 июня российские оккупанты атаковали учебное подразделение Сухопутных войск Украины, в результате чего погибли 12 человек, еще более 60 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку и назначил Драпатого командующим Объединенными силами.
Также летом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сменила название на ОСУВ "Днепр". Сегодня же в Telegram-канале снова было изменено название на — "Группировка объединенных сил".
"Хортица", а впоследствии "Днепр" отвечала за Восточное оперативное направление: это территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей, включая ключевые участки фронта — Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления.
