Драпатый возглавил Группировку объединенных сил ВСУ

В Вооруженных Силах Украины произошли структурные изменения - была создана новая группировка объединенных сил (УОС).

Драпатый стал командующим Группировки объединенных сил

Командование УОС почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, ранее руководивший ОСУВ "Хортица" и ОСУВ "Днепр". Новая группировка будет отвечать за Харьковскую область и близлежащие территории.

Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, будут непосредственно подчиняться новой группировке объединенных сил. Это опытные подразделения ВСУ, НГУ и ГНСУ.

Напомним, что 1 июня российские оккупанты атаковали учебное подразделение Сухопутных войск Украины, в результате чего погибли 12 человек, еще более 60 получили ранения.

В связи с этой трагедией командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку, взяв на себя ответственность за событие на полигоне. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку и назначил Драпатого командующим Объединенными силами.

Также летом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сменила название на ОСУВ "Днепр". Сегодня же в Telegram-канале снова было изменено название на — "Группировка объединенных сил".

"Хортица", а впоследствии "Днепр" отвечала за Восточное оперативное направление: это территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей, включая ключевые участки фронта — Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления.