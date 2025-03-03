Трагедия на полигоне. Драпатый назначил расследование после ракетного удара России по Днепропетровщине

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый назначил независимую проверку с участием военной контрразведки для расследования гибели военных на полигоне Днепропетровщины в результате российского удара.
Главные тезисы
- Генерал-майор Михаил Драпатый назначил независимую проверку для расследования трагедии на полигоне в результате российского удара.
- Вооруженные силы Украины требуют новых стандартов безопасности и ответственности в связи с гибелью военных на полигоне.
- Командующий Сухопутными войсками подчеркнул необходимость избавиться от бюрократии и формализма среди личного состава.
Драпатый назначил расследование трагедии на полигоне
По его словам, "трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем".
Драпатий выразил соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал погибших воинов.
По словам Драпатого, он "ожидал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами".
Как подчеркнул командующий Сухопутными войсками, "предполагаю, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".
Он заявил, что потребует строжайшего наказания.
Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу.
Как сообщалось в медиа, в результате удара россиян "Искандером" по полигону в Черкасском Днепропетровской области погибли более 30 военных.
Ракетный удар был нанесен россиянами по учебному центру ОК "Восток" Сухопутных войск ВСУ. На этом полигоне в поселке Черкасское дислоцируется 168-й батальон резерва, где почти все военнослужащие — люди после СЗЧ, самовольно покинувшие части и пытающиеся переместиться в другую воинскую часть и живущие около двух месяцев в большом скоплении просто простых брезентовых палаток.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-