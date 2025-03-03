Трагедия на полигоне. Драпатый назначил расследование после ракетного удара России по Днепропетровщине

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый назначил независимую проверку с участием военной контрразведки для расследования гибели военных на полигоне Днепропетровщины в результате российского удара.

Драпатый назначил расследование трагедии на полигоне

По его словам, "трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем".

Драпатий выразил соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал погибших воинов.

В настоящее время идет расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Ибо изнутри разъедает гнев. Михаил Драпатый Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-майор

По словам Драпатого, он "ожидал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами".

Как подчеркнул командующий Сухопутными войсками, "предполагаю, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Он заявил, что потребует строжайшего наказания.

Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, самоутверждающихся не в бою, а угнетая подчиненных, — все они позорят Вооруженные силы Украины. Поделиться

Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу.

Как сообщалось в медиа, в результате удара россиян "Искандером" по полигону в Черкасском Днепропетровской области погибли более 30 военных.