Трагедія на полігоні. Драпатий призначив розслідування після ракетного удару Росії по Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Трагедія на полігоні. Драпатий призначив розслідування після ракетного удару Росії по Дніпропетровщині

Драпатий
Джерело:  online.ua

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки для розслідування загибелі військових на полігоні Дніпропетровщини внаслідок російського удару.

Головні тези:

  • Генерал-майор Михайло Драпатий призначив незалежну перевірку трагедії на полігоні внаслідок ракетного удару Росії.
  • Збройні сили України вимагають нових стандартів безпеки та відповідальності у контексті воєнної діяльності.
  • Командувач Сухопутних військ закликав до позбавлення бюрократії та формалізму серед особового складу.

Драпатий призначив розслідування трагедії на полігоні

За його словами, "трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо".

Драпатий висловив співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав загиблих воїнів.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор

За словами Драпатого, він "чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами".

Як підкреслив командувач Сухопутних військ, "передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

Він заявив, що вимагатиме найсуворішого покарання.

Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто “затягує” військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні сили України.

Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу.

Як повідомлялося в медіа, внаслідок удару росіян “Іскандером” по полігону в Черкаському Дніпропетровської області загинули понад 30 військових.

Ракетний удар був завданий росіянами по навчальному центру ОК “Схід” Сухопутних військ ЗСУ. На цьому полігоні в селищі Черкаське дислокується 168-й батальйон резерву, де майже всі військовослужбовці — люди після СЗЧ, які самовільно залишили частини і намагаються переміститися в іншу військову частину та живуть близько двох місяців у “великому скупченні просто простих брезентових палаток”.

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