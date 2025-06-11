Драпатый огласил об отставке с должности Командующего Сухопутными войсками ВСУ — что сделано

Генерал-лейтенант Михаил Драпатый завершил исполнение обязанностей командующего Сухопутными войсками ВСУ. Он отметил, что уходит с должности "со спокойной совестью".

Драпатый подвел итоги работы в должности Командующего Сухопутными войсками ВСУ

Драпатий подчеркнул, что большую часть времени вынужден был координировать работу дистанционно, параллельно исполняя обязанности командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Несмотря на сложные условия, он считает, что удалось сдвинуть с места систему, которая находилась в состоянии управленческой стагнации.

Ключевые изменения, начатые Драпатым:

Обновление руководящего состава — заменена почти половина ключевых чиновников в Командовании. Сложившаяся команда, которая ориентирована на результат и не боится брать ответственность.

Мобилизация и ТЦК — начато создание новой вертикали управления, очистка кадрового состава, переход к прозрачной и справедливой модели взаимодействия с гражданами.

Система подготовки — начата перестройка учебного процесса, внедрены цифровые инструменты, обновлены программы и акцент сделан на реальную боевую готовность.

Развитие дронов, РЭБ и киберсредств — назначены новые руководители с фронта, что обеспечило переход к эффективному масштабированию беспилотных подразделений.

Цифровизация — стартовала трансформация управленческих процессов на основе реальных потребностей войск.

Логистика — командование переходит к сервисной модели, где тыл работает на подразделение, а не для собственного функционирования.

Коммуникация — запущена открытая, честная и точная система взаимодействия как с личным составом, так и с обществом.

Борьба с коррупцией — приняты первые системные шаги против злоупотреблений, конфликта интересов и продаж должностей.

Командование Сухопутных войск только в начале перемен. Система не меняется через несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы просмотрены. Я оставляю не только должность — оставляю после себя людей и процессы, точно сдвинувшиеся с места. Михаил Драпатый Генерал-лейтенант ВСУ

Он выразил благодарность всем воюющим и работающим и заверил, что это не конец его службы, а лишь переход к новому этапу.

Ухожу с должности со спокойной совестью — и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца. Поделиться

1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке из-за трагедии, произошедшей на 239-м учебном полигоне на Днепровщине во время российского обстрела.