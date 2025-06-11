Драпатый огласил об отставке с должности Командующего Сухопутными войсками ВСУ — что сделано

Генерал-лейтенант Михаил Драпатый завершил исполнение обязанностей командующего Сухопутными войсками ВСУ. Он отметил, что уходит с должности "со спокойной совестью".
Главные тезисы
- Генерал-лейтенант Михаил Драпатый завершил свою работу командующего Сухопутными войсками ВСУ, подчеркнув важные изменения в руководстве и стратегии.
- Под его руководством были осуществлены обновления в руководящем составе, ориентация на результат и ответственность, мобилизация и цифровизация вооруженных сил.
Драпатый подвел итоги работы в должности Командующего Сухопутными войсками ВСУ
Драпатий подчеркнул, что большую часть времени вынужден был координировать работу дистанционно, параллельно исполняя обязанности командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".
Несмотря на сложные условия, он считает, что удалось сдвинуть с места систему, которая находилась в состоянии управленческой стагнации.
Ключевые изменения, начатые Драпатым:
Обновление руководящего состава — заменена почти половина ключевых чиновников в Командовании. Сложившаяся команда, которая ориентирована на результат и не боится брать ответственность.
Мобилизация и ТЦК — начато создание новой вертикали управления, очистка кадрового состава, переход к прозрачной и справедливой модели взаимодействия с гражданами.
Система подготовки — начата перестройка учебного процесса, внедрены цифровые инструменты, обновлены программы и акцент сделан на реальную боевую готовность.
Развитие дронов, РЭБ и киберсредств — назначены новые руководители с фронта, что обеспечило переход к эффективному масштабированию беспилотных подразделений.
Цифровизация — стартовала трансформация управленческих процессов на основе реальных потребностей войск.
Логистика — командование переходит к сервисной модели, где тыл работает на подразделение, а не для собственного функционирования.
Коммуникация — запущена открытая, честная и точная система взаимодействия как с личным составом, так и с обществом.
Борьба с коррупцией — приняты первые системные шаги против злоупотреблений, конфликта интересов и продаж должностей.
Он выразил благодарность всем воюющим и работающим и заверил, что это не конец его службы, а лишь переход к новому этапу.
1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке из-за трагедии, произошедшей на 239-м учебном полигоне на Днепровщине во время российского обстрела.
3 июня президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами.
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