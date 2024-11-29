Генерал-майор Михаил Драпатый назначен новым командующим Сухопутными войсками. Что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил 29 ноября нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. им стал генерал-майор Михаил Драпатый.
Главные тезисы
- Генерал-майор Михаил Драпатый назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Президентом Владимиром Зеленским.
- Драпатый имеет значительный военный опыт, возглавляя разные батальоны и бригады на востоке Украины, включая операции на правобережье Херсонской области.
- Одной из главных задач нового командующего является повышение боеспособности украинской армии и внедрение инновационных подходов к управлению в Вооруженных силах.
- Назначение Михаила Драпатого является частью стратегии повышения эффективности и готовности украинской армии в условиях современных угроз и вызовов.
- Генерал-майор Драпатый известен своим профессионализмом и опытом, что делает его подходящим кандидатом на руководящую должность в ЗСУ.
Генерал-майор Драпатый возглавил Сухопутные войска ВСУ
По словам Зеленского, он сегодня заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.
Президент отметил, что сейчас главной задачей является повышение боеспособности нашей армии. Также необходимо обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины.
Что известно о Михаиле Драпатом
В 2014 году Драпат был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. А уже с апреля того же года 72 ОМБр в полном составе были на востоке Украины.
Под его командованием 2-й батальон 72-й ОМБр в мае 2014 года вошел в Мариуполь. В первой БМП, прорвавшейся через блокпост боевиков, был Михаил Драпатый.
В 2016 году он был назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады (со штабом в Конотопе, Сумской области). С лета 2017 Драпатий находился в зоне проведения АТО, где руководил действиями 58 ОМПБр в районе Бахмутской трассы.
В 2019 году он начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. А до 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон".
На сайте Офиса президента уже появились соответствующие указы об увольнении Александра Павлюка и назначении на его должность Драпатого. Напомним, Павлюк возглавлял этот пост с февраля 2024 года, заменив Александра Сырского.
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