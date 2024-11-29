Генерал-майор Михаил Драпатый назначен новым командующим Сухопутными войсками. Что о нем известно

Генерал-майор Драпатый возглавил Сухопутные войска ВСУ

По словам Зеленского, он сегодня заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

Также вместе с главкомом было принято несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что сейчас главной задачей является повышение боеспособности нашей армии. Также необходимо обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины.

Генерал-майор Михаил Драпатый

Что известно о Михаиле Драпатом

В 2014 году Драпат был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. А уже с апреля того же года 72 ОМБр в полном составе были на востоке Украины.

Под его командованием 2-й батальон 72-й ОМБр в мае 2014 года вошел в Мариуполь. В первой БМП, прорвавшейся через блокпост боевиков, был Михаил Драпатый.

В 2016 году он был назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады (со штабом в Конотопе, Сумской области). С лета 2017 Драпатий находился в зоне проведения АТО, где руководил действиями 58 ОМПБр в районе Бахмутской трассы.

В 2019 году он начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. А до 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон".

Он известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области. В феврале 2024-го был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ. А в мае — был назначен командующим ОТУ "Харьков". Поделиться

Указ Президента Украины о назначении Драпатого

На сайте Офиса президента уже появились соответствующие указы об увольнении Александра Павлюка и назначении на его должность Драпатого. Напомним, Павлюк возглавлял этот пост с февраля 2024 года, заменив Александра Сырского.