Генерал-майор Михайло Драпатий призначений новим командувачем Сухопутних військ. Що про нього відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Генерал-майор Михайло Драпатий призначений новим командувачем Сухопутних військ. Що про нього відомо

Володимир Зеленський
Драпатий

Президент Володимир Зеленський призначив 29 литопада нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. ним став генерал-майор Михайло Драпатий.

Головні тези:

  • Михайло Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ за призначенням Президента України Володимира Зеленського.
  • Драпатий має значний військовий досвід, очолюючи різні батальйони та бригади на сході України.
  • Одним з головних завдань нового командувача є підвищення боєздатності української армії та впровадження інноваційних підходів до управління в Збройних силах.
  • Михайло Драпатий відомий як один із командирів, що керував важливими операціями на правобережжі Херсонської області.
  • Призначення Драпатого новим командувачем є частиною стратегії підвищення ефективності та готовності української армії в умовах сучасних загроз та викликів.

Генерал-майор Драпатий очолив Сухопутні війська ЗСУ

За словами Зеленського, він сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

Також разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником головнокомандувача Збройних сил призначений Олег Апостол.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент зауважив, що наразі головним завданням є підвищення боєздатності нашої армії. Також необхідно забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України.

Генерал-майор Михайло Драпатий

Що відомо про Михайла Драпатого

У 2014 році Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. А вже з квітня того ж року 72 ОМБр у повному складі була на сході України.

Під його командуванням 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь. У першій БМП, яка прорвалася через блокпост бойовиків, був Михайло Драпатий.

У 2016 році він був призначений командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі, Сумської області). З літа 2017 року Драпатий перебував у зоні проведення АТО, де керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У 2019 році він розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. А до 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон".

Він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. А травні — було призначено командувачем ОТУ "Харків".

Указ Президента України про призначення Драпатого

На сайті Офісу президента вже з'явились відповідні укази про звільнення Олександра Павлюка та призначення на його посаду Драпатого. Нагадаємо, Павлюк очолював цю посаду з лютого 2024 року, замінивши Олександра Сирського.

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