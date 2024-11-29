Генерал-майор Михайло Драпатий призначений новим командувачем Сухопутних військ. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив 29 литопада нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. ним став генерал-майор Михайло Драпатий.
Головні тези:
- Михайло Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ за призначенням Президента України Володимира Зеленського.
- Драпатий має значний військовий досвід, очолюючи різні батальйони та бригади на сході України.
- Одним з головних завдань нового командувача є підвищення боєздатності української армії та впровадження інноваційних підходів до управління в Збройних силах.
- Михайло Драпатий відомий як один із командирів, що керував важливими операціями на правобережжі Херсонської області.
- Призначення Драпатого новим командувачем є частиною стратегії підвищення ефективності та готовності української армії в умовах сучасних загроз та викликів.
Генерал-майор Драпатий очолив Сухопутні війська ЗСУ
За словами Зеленського, він сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.
Президент зауважив, що наразі головним завданням є підвищення боєздатності нашої армії. Також необхідно забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України.
Що відомо про Михайла Драпатого
У 2014 році Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. А вже з квітня того ж року 72 ОМБр у повному складі була на сході України.
Під його командуванням 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь. У першій БМП, яка прорвалася через блокпост бойовиків, був Михайло Драпатий.
У 2016 році він був призначений командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі, Сумської області). З літа 2017 року Драпатий перебував у зоні проведення АТО, де керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.
У 2019 році він розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. А до 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон".
На сайті Офісу президента вже з'явились відповідні укази про звільнення Олександра Павлюка та призначення на його посаду Драпатого. Нагадаємо, Павлюк очолював цю посаду з лютого 2024 року, замінивши Олександра Сирського.
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