Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке

Что известно о решении Драпатого
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Источник:  online.ua

1 июня командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый официально объявил, что он подал рапорт об отставке. Что важно понимать, это произошло после того, как армия РФ нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Главные тезисы

  • Михаил Драпатый признает личную ответственность за трагедию, которая унесла жизни 12 воинов.
  • Командующий инициировал проверку всех обстоятельств, действий командиров и эффективности систем оповещения.

Что известно о решении Драпатого

Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий я не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность.

Михаил Драпатый

Михаил Драпатый

Командующий Сухопутными войсками ВСУ

На фоне последних трагических событий Драпатый напомнил, что поведение воинов имеет значение, но главная ответственность всегда на командовании.

По убеждению командующего, круговая порука и безнаказанность — яд для армии.

Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются, значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки, мы обречены. Без личной ответственности нет развития. Без развития нет победы.

Михаил Драпатый также официально подтвердил, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.

Всем пострадавшим оказывается помощь. Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие.

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