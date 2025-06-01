Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке

Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются, значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки, мы обречены. Без личной ответственности нет развития. Без развития нет победы.