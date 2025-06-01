Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке

1 июня командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый официально объявил, что он подал рапорт об отставке. Что важно понимать, это произошло после того, как армия РФ нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
Главные тезисы
- Михаил Драпатый признает личную ответственность за трагедию, которая унесла жизни 12 воинов.
- Командующий инициировал проверку всех обстоятельств, действий командиров и эффективности систем оповещения.
Что известно о решении Драпатого
На фоне последних трагических событий Драпатый напомнил, что поведение воинов имеет значение, но главная ответственность всегда на командовании.
По убеждению командующего, круговая порука и безнаказанность — яд для армии.
Михаил Драпатый также официально подтвердил, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.
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