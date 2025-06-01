Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку
Категорія
Україна
Дата публікації

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку

Що відомо про рішення Драпатого
Джерело:  online.ua

1 червня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий офіційно оголосив, що він подав рапорт про відставку. Що важливо розуміти, це сталося після того, як армія РФ завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Головні тези:

  •  Михайло Драпатий визнає особисту відповідальність за трагедію, яка забрала життя 12 воїнів.
  • Командувач ініціював перевірку усіх обставин, дій командирів та ефективності систем оповіщення.

Що відомо про рішення Драпатого

Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий

Командувач Сухопутних військ ЗСУ

На тлі останніх трагічних подій Драпатий нагадав, що поведінка воїнів має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні.

На переконання командувача, кругова порука та безкарність — отрута для армії.

Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки — ми приречені. Без особистої відповідальності — немає розвитку. Без розвитку — немає перемоги.

Михайло Драпатий також офіційно підтвердив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення.

Усім постраждалим надається допомога. Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили.Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь — не слово, а дія.

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