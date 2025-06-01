Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку

Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки — ми приречені. Без особистої відповідальності — немає розвитку. Без розвитку — немає перемоги.