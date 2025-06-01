Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку

1 червня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий офіційно оголосив, що він подав рапорт про відставку. Що важливо розуміти, це сталося після того, як армія РФ завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
Головні тези:
- Михайло Драпатий визнає особисту відповідальність за трагедію, яка забрала життя 12 воїнів.
- Командувач ініціював перевірку усіх обставин, дій командирів та ефективності систем оповіщення.
Що відомо про рішення Драпатого
На тлі останніх трагічних подій Драпатий нагадав, що поведінка воїнів має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні.
На переконання командувача, кругова порука та безкарність — отрута для армії.
Михайло Драпатий також офіційно підтвердив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення.
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