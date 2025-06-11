Драпатий оголосив про відставку з посади Командувача Сухопутних військ ЗСУ — що зроблено
Категорія
Україна
Дата публікації

Драпатий оголосив про відставку з посади Командувача Сухопутних військ ЗСУ — що зроблено

Драпатий
Джерело:  online.ua

Генерал-лейтенант Михайло Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ ЗСУ. Він зазначив, що йде з посади "зі спокійною совістю".

Головні тези:

  • Драпатий назвав результати своєї роботи на посаді Командувача Сухопутних військ ЗСУ. 
  • Оновлення керівного складу та орієнтація на результат та відповідальність стали одними з досягнень.

Драпатий підбив підсумки роботи на посаді Командувача Сухопутних військ ЗСУ

Драпатий наголосив, що більшість часу змушений був координувати роботу дистанційно, паралельно виконуючи обов’язки командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Попри складні умови він вважає, що вдалося зрушити з місця систему, яка перебувала в стані управлінської стагнації.

Ключові зміни, започатковані Драпатим:

  • Оновлення керівного складу — замінено майже половину ключових посадовців у Командуванні. Сформована команда, яка орієнтована на результат і не боїться брати відповідальність.

  • Мобілізація і ТЦК — розпочато створення нової вертикалі управління, очищення кадрового складу, перехід до прозорої та справедливої моделі взаємодії з громадянами.

  • Система підготовки — розпочато перебудову навчального процесу, впроваджено цифрові інструменти, оновлено програми та акцент зроблено на реальну бойову готовність.

  • Розвиток дронів, РЕБ і кіберзасобів — призначено нових керівників із фронту, що забезпечило перехід до ефективного масштабування безпілотних підрозділів.

  • Цифровізація — стартувала трансформація управлінських процесів на основі реальних потреб військ.

  • Логістика — Командування переходить до сервісної моделі, де тил працює на підрозділ, а не задля власного функціонування.

  • Комунікація — запущено відкриту, чесну та точну систему взаємодії як з особовим складом, так і з суспільством.

  • Боротьба з корупцією — вжито перші системні кроки проти зловживань, конфлікту інтересів і продажу посад.

Командування Сухопутних військ лише на початку змін. Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи — переглянуто. Я залишаю не лише посаду — залишаю після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий

Генерал-лейтенант ЗСУ

Він висловив подяку всім, хто воює та працює, і запевнив, що це не кінець його служби, а лише перехід до нового етапу.

Йду з посади зі спокійною совістю — і з надією, що все важливе, що ми почали, буде продовжено і доведено до кінця.

1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію, що сталася на 239-му навчальному полігоні на Дніпровщині під час російського обстрілу.

3 червня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил.

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