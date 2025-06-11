Драпатий оголосив про відставку з посади Командувача Сухопутних військ ЗСУ — що зроблено

Генерал-лейтенант Михайло Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ ЗСУ. Він зазначив, що йде з посади "зі спокійною совістю".
Головні тези:
- Драпатий назвав результати своєї роботи на посаді Командувача Сухопутних військ ЗСУ.
- Оновлення керівного складу та орієнтація на результат та відповідальність стали одними з досягнень.
Драпатий підбив підсумки роботи на посаді Командувача Сухопутних військ ЗСУ
Драпатий наголосив, що більшість часу змушений був координувати роботу дистанційно, паралельно виконуючи обов’язки командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Попри складні умови він вважає, що вдалося зрушити з місця систему, яка перебувала в стані управлінської стагнації.
Ключові зміни, започатковані Драпатим:
Оновлення керівного складу — замінено майже половину ключових посадовців у Командуванні. Сформована команда, яка орієнтована на результат і не боїться брати відповідальність.
Мобілізація і ТЦК — розпочато створення нової вертикалі управління, очищення кадрового складу, перехід до прозорої та справедливої моделі взаємодії з громадянами.
Система підготовки — розпочато перебудову навчального процесу, впроваджено цифрові інструменти, оновлено програми та акцент зроблено на реальну бойову готовність.
Розвиток дронів, РЕБ і кіберзасобів — призначено нових керівників із фронту, що забезпечило перехід до ефективного масштабування безпілотних підрозділів.
Цифровізація — стартувала трансформація управлінських процесів на основі реальних потреб військ.
Логістика — Командування переходить до сервісної моделі, де тил працює на підрозділ, а не задля власного функціонування.
Комунікація — запущено відкриту, чесну та точну систему взаємодії як з особовим складом, так і з суспільством.
Боротьба з корупцією — вжито перші системні кроки проти зловживань, конфлікту інтересів і продажу посад.
Він висловив подяку всім, хто воює та працює, і запевнив, що це не кінець його служби, а лише перехід до нового етапу.
1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію, що сталася на 239-му навчальному полігоні на Дніпровщині під час російського обстрілу.
3 червня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил.
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