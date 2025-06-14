Дроны и мотоциклы. Эксперты оценили новую тактику армии РФ в войне против Украины

Летнее наступление на фронте в Украине демонстрирует заметные достижения, больше, чем в предыдущие месяцы. Этому продвижению способствует новая российская тактика, сочетающая в себе атаки дронов и мотоциклетные штурмы.

Россия использует на фронте атаки дронов и мотоциклетные штурмы

Так, в мае российские войска захватили примерно 278 квадратных километров украинской земли, что более чем вдвое превышает их достижения в апреле.

Наибольшее продвижение агрессор имел южнее Константиновки в Донецкой области и вблизи российской границы на севере Сумской области.

В этом году заметным изменением на фронте явилось систематическое использование мотоциклов и гражданских автомобилей для быстрого перемещения на открытой местности. Но если Украина полагается на них для логистических нужд, то россияне ходят на этой технике в штурмы.

Это своеобразное возрождение кавалерии, но с двигателями внутреннего сгорания, — сказал аналитик украинского Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк. Поделиться

В Сумской области россияне действуют малыми пехотными группами по два-три человека. Задача таких групп — найти скважину в украинских оборонных позициях и пролезть в нее. Как только это удается, на помощь им высылают дополнительные группы.

На руку украинской обороне здесь играет сложный ландшафт, представленный преимущественно оврагами, так что россияне вынуждены полагаться на дороги для своего наступления. Однако если россияне доберутся до большого лесного массива к северо-востоку от Сум, сдерживать россиян станет труднее, говорит военный аналитик финской группы Black Bird Group Паси Паройнен.

Листья деревьев дадут российским пехотинцам хорошее прикрытие от украинских дронов, и тогда сдержать наступление можно будет, лишь опрокинув на это направление дополнительные силы пехоты.

Однако главным направлением российских усилий является Константиновка в Донбассе, говорит Паройнен. По его мнению, все остальные фронты — это лишь отвлечение украинских сил от направления главного удара. По словам украинских военных, на некоторых участках Константиновского направления численное преимущество России в людях составляет 20-1.

И именно в Донбассе Россия активно применяет свою мотоциклетную тактику. По словам аналитиков, она состоит в следующем.

Сначала российские беспилотники активно бьют по украинской логистике на определенном участке, чтобы ее полностью изолировать от внешней поддержки. Затем изолированный участок активно обстреливаются артиллерией и авиабомбами. Уже после этого в атаку идут малые отряды штурмовиков и часто именно на мотоциклах. Поделиться

Именно эту тактику россияне пытаются реализовать максимально системно.