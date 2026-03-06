Дроны РФ атаковали Николаев — пострадали три человека

В Николаеве в результате атаки российских дронов днем 6 марта пострадали три человека.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали Николаев, в результате чего пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
- Атака привела к повреждению крыши частного дома, горению хозяйственного сооружения, газовой трубы и мусора.
Россия атаковала Николаев: есть пострадавшие
Двое пострадавших госпитализированы, третьему оказана медицинская помощь на месте.
Место удара дополнительно обследовали пиротехники и химики ГСЧС.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины по состоянию на 15.46 пятницы предупреждали в Телеграмме о движении группы российских беспилотников в направлении Николаева.
