Дроны РФ атаковали Николаев — пострадали три человека
Дроны РФ атаковали Николаев — пострадали три человека

ДСНС Украины
Николаев
Читати українською

В Николаеве в результате атаки российских дронов днем 6 марта пострадали три человека.

Главные тезисы

  • Российские дроны атаковали Николаев, в результате чего пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
  • Атака привела к повреждению крыши частного дома, горению хозяйственного сооружения, газовой трубы и мусора.

Россия атаковала Николаев: есть пострадавшие

Двое пострадавших госпитализированы, третьему оказана медицинская помощь на месте.

В результате вражеской атаки повреждения получила крыша частного жилого дома. Также горела хозяйственная постройка, газовая труба и мусор. Пожарные ликвидировали возгорание.

Место удара дополнительно обследовали пиротехники и химики ГСЧС.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины по состоянию на 15.46 пятницы предупреждали в Телеграмме о движении группы российских беспилотников в направлении Николаева.

