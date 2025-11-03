Россия ночью атаковала Николаев шахедами — видео последствий

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал фото и видео последствий ночного обстрела Россией Николаева.
Главные тезисы
- Россия ночью атаковала Николаев шахедами, повредив энергетическую инфраструктуру и вызвав пожары в хозяйственном супермаркете и на станции технического обслуживания.
- Силы ПВО сбили 18 ударных беспилотников типа Shahed 131/136 и имитаторов разных типов, предотвратив серьезные разрушения.
Ким показал последствия российской атаки Николаева
Он также отметил, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Николаевщиной 18 ударных БпЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов разных типов.
В свою очередь в ГУ ГСЧС сообщили, что в результате дроновой атаки произошел пожар в хозяйственном супермаркете площадью 2000 кв м, его ликвидировали пожарные.
Ночью враг атаковал Николаевщину БпЛА типа "Shahed", в результате чего повреждение энергетической инфраструктуры.
Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на данный момент все потребители заживлены. Пострадавших нет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-