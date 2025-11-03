Россия ночью атаковала Николаев шахедами — видео последствий

Ким показал последствия российской атаки Николаева

Последствия ночной атаки БПЛА типа Shahed на город Николаев. На местах работают спасатели, правоохранители и все необходимые городские коммунальные службы, — написал Ким. Поделиться

Он также отметил, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Николаевщиной 18 ударных БпЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов разных типов.

В свою очередь в ГУ ГСЧС сообщили, что в результате дроновой атаки произошел пожар в хозяйственном супермаркете площадью 2000 кв м, его ликвидировали пожарные.

Еще один пожар площадью 30 кв. м возник на территории станции технического обслуживания, его потушили подразделения ГСЧС. Повреждены автомобили и окна в многоквартирном доме. Пострадавших нет. Поделиться

Ночью враг атаковал Николаевщину БпЛА типа "Shahed", в результате чего повреждение энергетической инфраструктуры.