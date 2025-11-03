Россия ночью атаковала Николаев шахедами — видео последствий
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью атаковала Николаев шахедами — видео последствий

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Николаев
Читати українською

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал фото и видео последствий ночного обстрела Россией Николаева.

Главные тезисы

  • Россия ночью атаковала Николаев шахедами, повредив энергетическую инфраструктуру и вызвав пожары в хозяйственном супермаркете и на станции технического обслуживания.
  • Силы ПВО сбили 18 ударных беспилотников типа Shahed 131/136 и имитаторов разных типов, предотвратив серьезные разрушения.

Ким показал последствия российской атаки Николаева

Последствия ночной атаки БПЛА типа Shahed на город Николаев. На местах работают спасатели, правоохранители и все необходимые городские коммунальные службы, — написал Ким.

Он также отметил, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Николаевщиной 18 ударных БпЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов разных типов.

В свою очередь в ГУ ГСЧС сообщили, что в результате дроновой атаки произошел пожар в хозяйственном супермаркете площадью 2000 кв м, его ликвидировали пожарные.

Еще один пожар площадью 30 кв. м возник на территории станции технического обслуживания, его потушили подразделения ГСЧС. Повреждены автомобили и окна в многоквартирном доме. Пострадавших нет.

Ночью враг атаковал Николаевщину БпЛА типа "Shahed", в результате чего повреждение энергетической инфраструктуры.

Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на данный момент все потребители заживлены. Пострадавших нет.

