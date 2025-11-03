Росія вночі атакувала Миколаїв шахедами — відео наслідків
Росія вночі атакувала Миколаїв шахедами — відео наслідків

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Миколаїв
Read in English

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив фото та відео наслідків нічного обстрілу Росією Миколаєва.

Головні тези:

  • Росія вночі атакувала Миколаїв за допомогою БПЛА типу «Shahed», що призвело до пошкодження енергетичної інфраструктури та пожежі.
  • Сили ППО збили 18 ударних БПЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів над Миколаївщиною.
  • Пожежі в господарському супермаркеті та на території станції технічного обслуговування ліквідували вогнеборці.

Кім показав наслідки російської атаки Миколаєва

Наслідки нічної атаки БПЛА типу «Shahed» на місто Миколаїв. На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та всі необхідні міські комунальні служби, — написав Кім.

Він також зазначив, що минулої ночі сили ППО збили над Миколаївщиною 18 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Своєю чергою в ГУ ДСНС повідомили, що внаслідок дронової атаки сталася пожежа у господарському супермаркеті площею 2000 кв м, її ліквідували вогнеборці.

Ще одна пожежа площею 30 кв м виникла на території станції технічного обслуговування, її загасили підрозділи ДСНС. Пошкоджено автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

Уночі ворог атакував Миколаївщину БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз — всі споживачі заживлені. Постраждалих немає.

