Росія вночі атакувала Миколаїв шахедами — відео наслідків

Кім показав наслідки російської атаки Миколаєва

Наслідки нічної атаки БПЛА типу «Shahed» на місто Миколаїв. На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та всі необхідні міські комунальні служби, — написав Кім.

Він також зазначив, що минулої ночі сили ППО збили над Миколаївщиною 18 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Своєю чергою в ГУ ДСНС повідомили, що внаслідок дронової атаки сталася пожежа у господарському супермаркеті площею 2000 кв м, її ліквідували вогнеборці.

Ще одна пожежа площею 30 кв м виникла на території станції технічного обслуговування, її загасили підрозділи ДСНС. Пошкоджено автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

Уночі ворог атакував Миколаївщину БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.