Росія вночі атакувала Миколаїв шахедами — відео наслідків

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив фото та відео наслідків нічного обстрілу Росією Миколаєва.
Головні тези:
- Росія вночі атакувала Миколаїв за допомогою БПЛА типу «Shahed», що призвело до пошкодження енергетичної інфраструктури та пожежі.
- Сили ППО збили 18 ударних БПЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів над Миколаївщиною.
- Пожежі в господарському супермаркеті та на території станції технічного обслуговування ліквідували вогнеборці.
Кім показав наслідки російської атаки Миколаєва
Він також зазначив, що минулої ночі сили ППО збили над Миколаївщиною 18 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.
Своєю чергою в ГУ ДСНС повідомили, що внаслідок дронової атаки сталася пожежа у господарському супермаркеті площею 2000 кв м, її ліквідували вогнеборці.
Уночі ворог атакував Миколаївщину БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз — всі споживачі заживлені. Постраждалих немає.
