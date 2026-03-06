Дрони РФ атакували Миколаїв — постраждали троє людей
Україна
Дата публікації

Дрони РФ атакували Миколаїв — постраждали троє людей

ДСНС України
Миколаїв

У Миколаєві внаслідок атаки російських дронів удень 6 березня постраждали троє людей.

Головні тези:

  • У Миколаєві внаслідок атаки дронів РФ постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані.
  • Атака спричинила пошкодження даху приватного будинку, горіння господарчої споруди, газової труби та сміття.

Росія атакувала Миколаїв: є постраждалі

Двох постраждалих госпіталізували, третьому надали медичну допомогу на місці.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав дах приватного житлового будинку. Також горіла господарча споруда, газова труба та сміття. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Місце удару додатково обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.

Повітряні сили Збройних сил України станом на 15:46 п'ятниці попереджали в Телеграмі про рух групи російських безпілотників у напрямку Миколаєва.

