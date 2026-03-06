Дрони РФ атакували Миколаїв — постраждали троє людей

У Миколаєві внаслідок атаки російських дронів удень 6 березня постраждали троє людей.
Головні тези:
- У Миколаєві внаслідок атаки дронів РФ постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані.
- Атака спричинила пошкодження даху приватного будинку, горіння господарчої споруди, газової труби та сміття.
Росія атакувала Миколаїв: є постраждалі
Двох постраждалих госпіталізували, третьому надали медичну допомогу на місці.
Місце удару додатково обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.
Повітряні сили Збройних сил України станом на 15:46 п'ятниці попереджали в Телеграмі про рух групи російських безпілотників у напрямку Миколаєва.
