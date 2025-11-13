Росія атакувала шахедом Миколаїв — є поранені у важкому стані

Зранку 13 листопада у Миколаєві пролунав вибух. Станом на 10.00 відомо про 6 поранених.
Головні тези:
- Ранковий вибух у Миколаєві – результат атаки російського шахеда.
- Шестеро людей поранено, троє з них знаходяться у важкому стані.
Російський шахед атакував Миколаїв: є поранені
У Повітряних силах раніше попереджали про рух дронів в напрямку регіону.
Троє у важкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
