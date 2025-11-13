Росія атакувала шахедом Миколаїв — є поранені у важкому стані
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала шахедом Миколаїв — є поранені у важкому стані

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
шахед
Read in English

Зранку 13 листопада у Миколаєві пролунав вибух. Станом на 10.00 відомо про 6 поранених.

Головні тези:

  • Ранковий вибух у Миколаєві – результат атаки російського шахеда.
  • Шестеро людей поранено, троє з них знаходяться у важкому стані.

Російський шахед атакував Миколаїв: є поранені

У Повітряних силах раніше попереджали про рух дронів в напрямку регіону.

Станом на 10:00 внаслідок ранкового удару "шахедом" по Миколаєву поранено шестеро людей.

Троє у важкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія ударила балістикою по Миколаївщині — є загиблий і поранені
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Миколаївщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київщину, Миколаївщину та Запоріжжя — є загиблі й потерпілі
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 15-16 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вночі атакувала Миколаїв шахедами — відео наслідків
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Миколаїв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?