Дуда заверил в поддержке Украины после его высказываний о Крыме
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Мир
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Дуда заверил в поддержке Украины после его высказываний о Крыме

Дуда
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Источник:  online.ua

Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление после своих высказываний по поводу деоккупации Крыма. Он заверил, что поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия.

Дуда сделал новое заявление после высказываний о Крыме

Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением, — отметил польский президент.

Дуда добавил, что война не может закончиться победой России, а московский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее.

Украина должна победить, потому что войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину, против агрессии и жестокого империализма, — подчеркнул он.

Что сказал Дуда о Крыме

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не уверен, сможет ли Украина деоккупировать Крым. Но, по его мнению, Украине удастся вернуть Донецк и Луганск.

Дуда назвал Крым "особым местом", в том числе и по историческим причинам.

Кроме того, Анджей Дуда неожиданно заговорил о том, что достаточно долго Крым находился под контролем РФ, однако не объяснил, как это влияет на вероятность его деоккупации.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч подчеркнул, что Крым — это территория Украины, а деоккупация полуострова — "наша общая задача и обязательства перед свободным миром".

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