Дуда заверил в поддержке Украины после его высказываний о Крыме

Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление после своих высказываний по поводу деоккупации Крыма. Он заверил, что поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия.
Дуда сделал новое заявление после высказываний о Крыме
Дуда добавил, что война не может закончиться победой России, а московский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее.
Что сказал Дуда о Крыме
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не уверен, сможет ли Украина деоккупировать Крым. Но, по его мнению, Украине удастся вернуть Донецк и Луганск.
Дуда назвал Крым "особым местом", в том числе и по историческим причинам.
Кроме того, Анджей Дуда неожиданно заговорил о том, что достаточно долго Крым находился под контролем РФ, однако не объяснил, как это влияет на вероятность его деоккупации.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч подчеркнул, что Крым — это территория Украины, а деоккупация полуострова — "наша общая задача и обязательства перед свободным миром".
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