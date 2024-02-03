Польский лидер Анджей Дуда публично признал, что сомневается в способности Украины вернуть оккупированный Крым. На это заявление мгновенно отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварыч.
Что Дуда говорил о Крыме и войне РФ против Украины
Президент Польши не скрывает, что подвергает сомнению возможность деоккупации украинского Крыма.
Также он еще раз предупредил международное сообщество о последствиях возможной победы России в войне.
Журналисты поинтересовались у польского лидера, верит ли он в то, что Украине хватит сил для освобождения Крыма от российских захватчиков.
Однако Дуда не ответил утвердительно на этот вопрос.
Неожиданно для всех президент Польши назвал оккупированный полуостров "особым местом, в том числе по историческим причинам".
Более того, Дуда даже упомянул о том, что долгое время Крым находился под контролем РФ, однако не объяснил, как этот факт влияет на вероятность его деоккупации.
Как в Украине реагируют на заявления Дуды о Крыме
Украинский посол в Польше Василий Зварыч в очередной раз обратил внимание на то, что "Крым – это Украина: так есть и так будет".
Он призвал мир не забывать о международном праве на фоне российско-украинской войны.
Что интересно, несмотря на свои неоднозначные прогнозы касательно судьбы Крыма, Дуда все равно призывает к деоккупации абсолютно всех территорий Украины.
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