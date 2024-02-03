Польский лидер Анджей Дуда публично признал, что сомневается в способности Украины вернуть оккупированный Крым. На это заявление мгновенно отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварыч.

Что Дуда говорил о Крыме и войне РФ против Украины

Президент Польши не скрывает, что подвергает сомнению возможность деоккупации украинского Крыма.

Также он еще раз предупредил международное сообщество о последствиях возможной победы России в войне.

Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России, и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой, – озвучил свой прогноз по этому поводу Анджей Дуда.

Журналисты поинтересовались у польского лидера, верит ли он в то, что Украине хватит сил для освобождения Крыма от российских захватчиков.

Однако Дуда не ответил утвердительно на этот вопрос.

Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск, – сказал политик. Поделиться

Неожиданно для всех президент Польши назвал оккупированный полуостров "особым местом, в том числе по историческим причинам".

Более того, Дуда даже упомянул о том, что долгое время Крым находился под контролем РФ, однако не объяснил, как этот факт влияет на вероятность его деоккупации.

Как в Украине реагируют на заявления Дуды о Крыме

Украинский посол в Польше Василий Зварыч в очередной раз обратил внимание на то, что "Крым – это Украина: так есть и так будет".

Он призвал мир не забывать о международном праве на фоне российско-украинской войны.

Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деокупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это безусловно. Мы верим и действуем вместе, – подчеркнул глава украинского посольства в Варшаве. Поделиться

Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 3, 2024