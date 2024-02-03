Польський лідер Анджей Дуда публічно визнав, що має сумніви у здатності України повернути окупований Крим. На цю заяву миттєво відреагував посол України у Польщі Василь Зварич.

Що Дуда говорив про Крим та війну РФ проти України

Президент Польщі не приховує, що ставить під сумнів можливість деокупації українського Криму.

Він вкотре попередив міжнародну спільноту про наслідки можливої перемоги Росії у війні.

Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою, — озвучив свій прогноз з цього приводу Анджей Дуда.

Журналісти поцікавилися у польського лідера, чи вірить він у те, що Україні вистачить сил для звільнення Криму від російських загарбників.

Однак Дуда не відповів ствердно на це запитання.

Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ, — сказав політик. Поширити

Неочікувано для всіх президент Польщі назвав окупований півострів "особливим місцем, в тому числі з історичних причин".

Ба більше, Дуда навіть згадав про те, що довший час Крим знаходився під контролем РФ, однак не пояснив, як цей факт впливає на ймовірність його деокупації.

Як в Україні реагують на заяви Дуди про Крим

Український посол у Польщі Василь Зварич вкотре звернув увагу на те, що "Крим — це Україна: так є і так буде".

Він закликав світ не забувати про міжнародне право на тлі російсько-української війни.

Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму — наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом, — наголосив глава українського посольства у Варшаві. Поширити

Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 3, 2024