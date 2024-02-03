Польський лідер Анджей Дуда публічно визнав, що має сумніви у здатності України повернути окупований Крим. На цю заяву миттєво відреагував посол України у Польщі Василь Зварич.
Що Дуда говорив про Крим та війну РФ проти України
Президент Польщі не приховує, що ставить під сумнів можливість деокупації українського Криму.
Він вкотре попередив міжнародну спільноту про наслідки можливої перемоги Росії у війні.
Журналісти поцікавилися у польського лідера, чи вірить він у те, що Україні вистачить сил для звільнення Криму від російських загарбників.
Однак Дуда не відповів ствердно на це запитання.
Неочікувано для всіх президент Польщі назвав окупований півострів "особливим місцем, в тому числі з історичних причин".
Ба більше, Дуда навіть згадав про те, що довший час Крим знаходився під контролем РФ, однак не пояснив, як цей факт впливає на ймовірність його деокупації.
Як в Україні реагують на заяви Дуди про Крим
Український посол у Польщі Василь Зварич вкотре звернув увагу на те, що "Крим — це Україна: так є і так буде".
Він закликав світ не забувати про міжнародне право на тлі російсько-української війни.
Що цікаво, попри свої неоднозначні прогнози щодо долі Криму, Дуда все одно закликає до деокупації абсолютно всіх територій України.
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