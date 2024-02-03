Дуда запевнив в підтримці України після його висловлювань про Крим

Президент Польщі Анджей Дуда зробив нову заяву після своїх висловлювань щодо деокупації Криму. Він запевнив, що підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

Дуда зробив нову заяву після висловлювань про Крим

Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є зрозумілими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином, — зазначив польський президент.

Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu,… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 3, 2024

Дуда додав, що війна не може закінчитися перемогою Росії, а московський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє.

Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну, проти агресії та жорстокого імперіалізму, — підкреслив він. Поширити

Що сказав Дуда про Крим

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не впевнений, чи зможе Україна деокупувати Крим. Але, на його думку, Україні вдасться повернути Донецьк і Луганськ.

Дуда назвав Крим "особливим місцем", у тому числі й з історичних причин.

Окрім того, Анджей Дуда несподівано заговорив про те, що доволі довго Крим знаходився під контролем РФ, однак не пояснив, як цей факт впливає на ймовірність його деокупації.

Посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що Крим — це територія України, а деокупація півострова — "наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом".