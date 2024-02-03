Дуда запевнив в підтримці України після його висловлювань про Крим

Президент Польщі Анджей Дуда зробив нову заяву після своїх висловлювань щодо деокупації Криму. Він запевнив, що підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.
Дуда зробив нову заяву після висловлювань про Крим
Дуда додав, що війна не може закінчитися перемогою Росії, а московський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє.
Що сказав Дуда про Крим
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не впевнений, чи зможе Україна деокупувати Крим. Але, на його думку, Україні вдасться повернути Донецьк і Луганськ.
Дуда назвав Крим "особливим місцем", у тому числі й з історичних причин.
Окрім того, Анджей Дуда несподівано заговорив про те, що доволі довго Крим знаходився під контролем РФ, однак не пояснив, як цей факт впливає на ймовірність його деокупації.
Посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що Крим — це територія України, а деокупація півострова — "наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом".
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