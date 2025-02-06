Двое российских диверсантов пытались взорвать железную дорогу в Одесской области

Контрразведка Службы безопасности предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзалізниці в Одесской области.

СБУ задержала российских диверсантов в Одесской области

По результатам комплексных мероприятий на территории региона задержаны два агента РФ, которые пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения.

Для совершения преступления фигуранты ночью начали разбирать часть пути и вбивать в его стыки металлическую арматуру.

Железная дорога

На этом этапе подготовки диверсии оба агента были задержаны сотрудниками СБУ.

Задержанными оказались двое местных жителей 17 и 18 лет, которые искали «легкие» деньги на тематических Телеграмм-каналах. Поделиться

Там их «увидел» и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, координировавший попытку теракта в Одесской области в январе этого года.

Напомним, тогда контрразведка СБУ задержала российскую агентку, готовившую синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.

При совершении терактов и диверсии спецслужбы РФ надеялись распространить панические настроения среди гражданского населения региона и повредить транспортной логистике Сил обороны.

Следы диверсии

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным молодым людям о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации их преступлений по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.