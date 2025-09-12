Эд Ширан представил чувственный клип о своей истории любви — видео

Певец воспроизвел в клипе с известной актрисой памятные моменты своих отношений с женой.

Ширан представил видеоклип на песню Camera

Известный британский певец Эд Ширан выпустил новый клип на песню Camera, в которой снялась звезда сериала "Бриджертоны". За основу сюжета артист взял настоящую историю отношений со своей возлюбленной.

Ширан представил свой восьмой альбом Play, а с ним и новый сингл Camera, в котором певец рассказал о своей истории любви.

Сначала Эд планировал использовать для клипа домашние видео, которые он снимал со своей женой. Однако позже принял решение не выносить личное общество.

Моя оригинальная идея для музыкального видео Camera заключалась в использовании приватных домашних видеозаписей ключевых моментов наших отношений с Черри. Но, как вы знаете, мы очень приватная пара, и некоторые вещи мы хотели оставить только для себя. Поделиться

Так что певец взял за основу клипа реальную историю любви со своей партнершей Черри Сиборн, однако воспроизвести эти моменты на экране ему помогла профессиональная актриса Фиби Дайневор, известная по роли Дафны Бриджертон в сериале Netflix.

В официальном музыкальном клипе, режиссером которого стал Эмиль Нава, отображаются ранние этапы романтических отношений: от первого свидания до момента признания. Еще большей интимности добавило, что видео вышло в вертикальном формате и было снято полностью на iPhone.