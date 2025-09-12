Ед Ширан представив чуттєвий кліп про свою історію кохання — відео

Співак відтворив у кліпі з відомою акторкою пам'ятні моменти своїх стосунків з дружиною.
Головні тези:
- Ед Ширан випустив кліп на пісню Camera, де розповів про свою історію кохання з дружиною.
- Відео містить ранні етапи романтичних стосунків від першого побачення до освідчення.
- Відеокліп Еда Ширана перетворив його реальну історію кохання в чуттєве шоу, яке вразить прихильників співака.
Ширан представив відеокліп на пісню Camera
Відомий британський співак Ед Ширан випустив новий кліп на пісню Camera, в якому знялася зірка серіалу "Бріджертони". За основу сюжету артист взяв справжню історію стосунків зі своєю коханою.
Ширан презентував свій восьмий альбом Play, а з ним і новий сингл Camera, в якому співак розповів про свою історію кохання.
Спочатку Ед планував використати для кліпу домашні відео, які він знімав зі своєю дружиною. Однак, пізніше прийняв рішення не виносити особисте на загал.
Тож співак взяв за основу кліпу реальну історію кохання зі своєю партнеркою Черрі Сіборн, однак відтворити ці моменти на екрані йому допомогла професійна акторка Фібі Дайневор, відома за роллю Дафни Бріджертон в серіалі Netflix.
В офіційному музичному кліпі, режисером якого став Еміль Нава, зображуються ранні етапи романтичних стосунків: від першого побачення до моменту освідчення. Ще більшої інтимності додало те, що відео вийшло у вертикальному форматі та було зняте повністю на iPhone.
