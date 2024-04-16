В рамках 31-го тура испанской премьер-лиги Мадридский "Реал" одержал победу с минимальным счетом над "Мальоркой". При этом голкипер мадридцев Андрей Лунин по ошибке едва не пропустил гол в свои ворота.

Как Анчелоти отреагировал на ошибку Лунина в матче против "Мальорки"

Указывается, что на протяжении матча Лунин выполнил два успешных сейва и провел 12 поединков подряд без пропущенных голов.

При этом в конце матча украинский голкипер получил желтую карточку.

Андрей неудачно сыграл на выходе, но успел исправиться, не дав сопернику сравнить цифры на табло.

После поединка украинец услышал реакцию главного тренера Реала на эту ошибку, едва не приведшую к голу от Мальорки.

Я чуть не получил инфаркт после этого эпизода, — признался Анчелотти. Поделиться

Победный гол в поединке в составе "Реала" забил Орельен Чуамэни на 48-й минуте.

С этой победой "Реал" имеет 78 баллов и обходит "Барселону" на 8 очков.

Что известно об игре Лунина за Реал в текущем сезоне

Для Лунина этот поединок стал 26-м в текущем сезоне, в которых он пропустил 22 гола. Украинский вратарь проводит свой лучший сезон в Реале, воспользовавшись травмами Тибо Куртуа. Также украинец выиграл конкуренцию у арендованного у Челси Кэпы Аррисабалаги.

На фоне этого появляются слухи о продлении контракта с Луниным.

Впереди у "Реала" суперважный матч против МанСити.

17 апреля клубы проведут ответный поединок в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

В Мадриде команды расписали боевую ничью 3:3. Начало второй игры в 22:00 (по Киеву).