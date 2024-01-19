Тренер Реала вызвал Лунина на ковер после громкого поражения
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Тренер Реала вызвал Лунина на ковер после громкого поражения

Андрей Лунин
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Источник:  online.ua

Мадридский "Реал" потерпел сокрушительное поражение во время матча с "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. После этого легендарный тренер Карло Анчелотти решил провести личный разговор с украинцем Андреем Луниным, которому не удалось защитить ворота "Реала" от атак соперника.

Голкипер "Реала" Лунин пропустил четыре гола от "Атлетико"

18 января "Реал" проиграл в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико" (2:4).

Украинский футболист Андрей Лунин провел на футбольном поле все 120 минут и получил от портала Sofascore отметку 7,5 балла.

Несмотря на это, у наставника “Реала” Карла Анчелотти осталось к нему немало вопросов

Сначала Антуан Гризманн вывел “Атлетико” вперед 3:2, а позже Родриго Рикельме Рэче добил подопечных Карло Анчелотти, заставив Андрея Лунина в четвертый раз вытаскивать мяч из собственной сетки ворот. Правда, вина украинского голкипера есть только при втором взятии его владений, когда он неудачно сыграл на опережение и выбил мяч у своего защитника Антонио Рюдигера.

Карло Анчелотти провел личный разговор с Луниным

После необдуманных действий украинского голкипера на футбольном поле наставник "Реала" решил вызвать его на ковер, чтобы выяснить, что произошло.

Что важно понимать, Анчелотти проводил беседы с Луниным даже после матчей, когда украинец не играл. Тогда эти разговоры были мотивационными, а теперь Андрей попал под шквал критики тренера из-за поражения "Реала".

Это был не лучший твой день, и я уверен, что ты это знаешь, – заявил наставник Лунину.

Как удалось узнать журналистам, украинский вратарь признал ошибку.

Карло Анчелотти также рассказал журналистам, что он думает об игре Лунина.

Лунин? Я не хочу делать индивидуальный анализ. Мы могли сыграть лучше, когда счет был равным. Мы контролировали игру и не должны были так форсировать ее, но мы это сделали. Это была ошибка юности. Когда игра под твоим контролем, иногда ты не должен форсировать ее, - отметил наставник "Реала".

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