Тренер Реала вызвал Лунина на ковер после громкого поражения

Мадридский "Реал" потерпел сокрушительное поражение во время матча с "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. После этого легендарный тренер Карло Анчелотти решил провести личный разговор с украинцем Андреем Луниным, которому не удалось защитить ворота "Реала" от атак соперника.
Голкипер "Реала" Лунин пропустил четыре гола от "Атлетико"
18 января "Реал" проиграл в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико" (2:4).
Украинский футболист Андрей Лунин провел на футбольном поле все 120 минут и получил от портала Sofascore отметку 7,5 балла.
Несмотря на это, у наставника “Реала” Карла Анчелотти осталось к нему немало вопросов
Карло Анчелотти провел личный разговор с Луниным
После необдуманных действий украинского голкипера на футбольном поле наставник "Реала" решил вызвать его на ковер, чтобы выяснить, что произошло.
Что важно понимать, Анчелотти проводил беседы с Луниным даже после матчей, когда украинец не играл. Тогда эти разговоры были мотивационными, а теперь Андрей попал под шквал критики тренера из-за поражения "Реала".
Как удалось узнать журналистам, украинский вратарь признал ошибку.
Карло Анчелотти также рассказал журналистам, что он думает об игре Лунина.
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