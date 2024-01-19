Тренер Реала викликав Луніна на килим після гучної поразки

Мадридський “Реал” зазнав нищівної поразки під час матчу з “Атлетіко” у півфіналі Суперкубка Іспанії. Після цього легендарний тренер Карло Анчелотті вирішив провести особисту розмову з українцем Андрієм Луніним, якому не вдалося захисти ворота “Реала” від атак суперника.
Голкіпер “Реала” Лунін пропустив чотири голи від “Атлетіко”
18 січня «Реал» програв у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти «Атлетіко» (2:4).
Український футболіст Андрій Лунін провів на футбольному полі всі 120 хвилин та отримав від порталу Sofascore оцінку 7,5 балів.
Попри це, у наставника “Реала” Карла Анчелотті залишилося до нього чимало запитань
Карло Анчелотті провів особисту розмову з Луніним
Після необдуманих дій українського голкіпера на футбольному полі наставник “Реала” вирішив викликати його на килим, щоб з’ясувати, що насправді сталося.
Що важливо розуміти, Анчелотті проводив бесіди з Луніним навіть перед матчами, коли українець не грав. Тоді ці розмови були мотиваційними, а тепер Андрій потрапив під шквал критики тренера за поразку “Реала”.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, український воротар визнав свою помилку.
Також Карло Анчелотті розповів журналістам, що він думає про гру Луніна.
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