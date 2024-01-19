Тренер Реала викликав Луніна на килим після гучної поразки
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Тренер Реала викликав Луніна на килим після гучної поразки

Андрій Лунін
Джерело:  online.ua

Мадридський “Реал” зазнав нищівної поразки під час матчу з “Атлетіко” у півфіналі Суперкубка Іспанії. Після цього легендарний тренер Карло Анчелотті вирішив провести особисту розмову з українцем Андрієм Луніним, якому не вдалося захисти ворота “Реала” від атак суперника.

Голкіпер “Реала” Лунін пропустив чотири голи від “Атлетіко”

18 січня «Реал» програв у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти «Атлетіко» (2:4).

Український футболіст Андрій Лунін провів на футбольному полі всі 120 хвилин та отримав від порталу Sofascore оцінку 7,5 балів.

Попри це, у наставника “Реала” Карла Анчелотті залишилося до нього чимало запитань

Спершу Антуан Грізманн вивів “Атлетіко” уперед 3:2, а пізніше Родріго Рікельме Рече добив підопічних Карло Анчелотті, змусивши Андрія Луніна вчетверте витягати м'яч із власної сітки воріт. Щоправда, вина українського голкіпера є лише під час другого взяття його володінь, коли він невдало зіграв на випередження та вибив м'яч у свого захисника Антоніо Рюдігера.

Карло Анчелотті провів особисту розмову з Луніним

Після необдуманих дій українського голкіпера на футбольному полі наставник “Реала” вирішив викликати його на килим, щоб з’ясувати, що насправді сталося.

Що важливо розуміти, Анчелотті проводив бесіди з Луніним навіть перед матчами, коли українець не грав. Тоді ці розмови були мотиваційними, а тепер Андрій потрапив під шквал критики тренера за поразку “Реала”.

Це був не найкращий твій день, і я впевнений, що ти це знаєш, - заявив наставник Луніну.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, український воротар визнав свою помилку.

Також Карло Анчелотті розповів журналістам, що він думає про гру Луніна.

Лунін? Я не хочу робити індивідуальний аналіз. Ми могли зіграти краще, коли рахунок був рівним. Ми контролювали гру і не повинні були так форсувати її, але ми це зробили. Це була помилка молодості. Коли гра під твоїм контролем, іноді ти не повинен форсувати її, — зазначив наставник “Реалу”.

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