У рамках 31-го туру іспанської прем'єр-ліги Мадридський “Реал” здобув перемогу із мінімальним рахунком над “Мальоркою”. При цьому голкіпер мадридців Андрій Лунін через помилку ледь не пропустив гол у власні ворота.

Як Анчелоті відреагував на помилку Луніна у матчі проти “Мальорки”

Зазначається, що упродовж матчу Лунін виконав два успішні сейви та провів 12 поєдинок поспіль без пропущених голів.

При цьому наприкінці матчу український голкіпер таки отримав жовту картку.

Андрій невдало зіграв на виході, але встиг виправитись, не давши супернику зрівняти цифри на табло.

Після поєдинку українець почув реакцію головного тренера Реала на цю помилку, яка ледь не привела до голу від Мальорки.

Я ледь не отримав інфаркт після цього епізоду, — зізнався Анчелотті Поширити

Переможний гол у поєдинку у складі “Реалу” забив Орельєн Чуамені на 48-й хвилині.

Із цією перемогою “Реал” наразі має 78 балів та обходить “Барселону” на 8 очків.

Що відомо про гру Луніна за “Реал” у поточному сезоні

Для Луніна цей поєдинок став 26-м у поточному сезоні, у яких він пропустив 22 голи. Український воротар проводить свій найкращий сезон у “Реалі”, скориставшись травмами Тібо Куртуа. Також українець виграв конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги.

На тлі цього з'являються чутки про продовження контракт із Луніним.

Попереду у “Реала” супервжливий матч проти МанСіті.

17 квітня клуби проведуть поєдинок-відповідь у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У Мадриді команди розписали бойову нічию 3:3. Початок другої гри о 22:00 (за Києвом).