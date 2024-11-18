Ученые объясняют влияние эффекта Даннинга-Крюгера на ошибочные представления человека о собственных профессиональных способностях и ценностях, как способное оказывать существенное влияние на жизнь.

Как эффект Даннинга-Крюгера проявляет себя в жизни

Ученые отмечают, что все люди в соответствии с собственной природой ощущают необходимость чувствовать себя ценными в разных сферах деятельности и в отношениях.

В противном случае человек рискует спровоцировать развитие депрессии и тревоги.

В частности, одни люди убеждены, что лучше других разбираются, к примеру, в математике, спорте или музыке, являются лучшими юристами или спортсменами.

В обыденных разговорах люди часто хвалятся, что понимают других или умеют экономить.

Эффект Даннинга-Крюгера

Однако есть ли способ реально узнать, действительно ли человек лучше других, или он себя переоценивает.

По результатам ряда исследований ученые пришли к выводу, что люди склонны переоценивать собственные навыки, что и получило название эффект Даннинга-Крюгера.

Это следствие того, что человек находится под влиянием иллюзии собственного превосходства, которое заставляет его чувствовать себя лучше других.

В частности, психолог Дэвид Даннинг предположил, что более 80% водителей считают себя лучше других владельцев транспортных средств.

При этом обычно самые плохие водители считают себя гораздо профессиональнее других.

Что известно о причинах возникновения эффекта Даннинга-Крюгера

Среди главных причин психоналитики указывают ситуацию, когда человек не очень талантлив в чем-то и не имеет реальных навыков для оценки собственного уровня.

Да, плохой гитарист будет думать, что он талантлив, просто не зная о том, что такое совершенная игра.

При этом исследователи отмечают, что эффект Даннинга-Крюгера идет не от отрицательных черт человеческой натуры, а скорее от незнания.

То есть чем больше мы знаем о том, как работает талант или сфера обучения или работы, тем лучше мы сможем определить свой уровень развития в ней.