Ученые объясняют влияние эффекта Даннинга-Крюгера на ошибочные представления человека о собственных профессиональных способностях и ценностях, как способное оказывать существенное влияние на жизнь.
Главные тезисы
- Эффект Даннинга-Крюгера влияет на представление человека о своих профессиональных способностях и ценности.
- Иллюзия собственного превосходства стимулирует переоценку навыков из-за эффекта Даннинга-Крюгера.
- Изучение и развитие знаний в конкретной сфере помогает избежать эффекта Даннинга-Крюгера.
- Человек, не имеющий реальных навыков для оценки своего уровня в определенной области, подвержен влиянию эффекта Даннинга-Крюгера.
- Психоаналитики считают, что понимание реальных критериев и стандартов в сфере деятельности помогает преодолеть эффект Даннинга-Крюгера.
Как эффект Даннинга-Крюгера проявляет себя в жизни
Ученые отмечают, что все люди в соответствии с собственной природой ощущают необходимость чувствовать себя ценными в разных сферах деятельности и в отношениях.
В противном случае человек рискует спровоцировать развитие депрессии и тревоги.
В частности, одни люди убеждены, что лучше других разбираются, к примеру, в математике, спорте или музыке, являются лучшими юристами или спортсменами.
В обыденных разговорах люди часто хвалятся, что понимают других или умеют экономить.
Однако есть ли способ реально узнать, действительно ли человек лучше других, или он себя переоценивает.
По результатам ряда исследований ученые пришли к выводу, что люди склонны переоценивать собственные навыки, что и получило название эффект Даннинга-Крюгера.
Это следствие того, что человек находится под влиянием иллюзии собственного превосходства, которое заставляет его чувствовать себя лучше других.
В частности, психолог Дэвид Даннинг предположил, что более 80% водителей считают себя лучше других владельцев транспортных средств.
При этом обычно самые плохие водители считают себя гораздо профессиональнее других.
Что известно о причинах возникновения эффекта Даннинга-Крюгера
Среди главных причин психоналитики указывают ситуацию, когда человек не очень талантлив в чем-то и не имеет реальных навыков для оценки собственного уровня.
Да, плохой гитарист будет думать, что он талантлив, просто не зная о том, что такое совершенная игра.
При этом исследователи отмечают, что эффект Даннинга-Крюгера идет не от отрицательных черт человеческой натуры, а скорее от незнания.
То есть чем больше мы знаем о том, как работает талант или сфера обучения или работы, тем лучше мы сможем определить свой уровень развития в ней.
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- Наука и медицина
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