Ефект Даннінга-Крюгера. Як це працює у житті ― відповідь психоаналітиків

Науковці пояснюють вплив ефекта Даннінга-Крюгера щодо хибних уявлень людини про власні професійні здібності та цінність, як здатний істотно впливати на життя.

Як ефект Даннінга-Крюгера проявляє себе у житті

Науковці зазначають, що всі люди відповідно до власної природи відчувають необхідність почувати себе цінними у різних сферах діяльності та у стосунках.

У протилежному випадку людина ризикує спровокувати розвиток депресії та тривоги.

Зокрема, одні люди переконані, що краще за інших розбираються, до прикладу, у математиці, спорті, або музиці, є кращими юристами або спортсменами.

У повсякденних розмовах люди часто хваляться, що розуміють інших або вміють заощаджувати.

Ефект Даннінга-Крюгера

Однак чи є спосіб реально дізнатись, чи дійсно людина краща за інших, або ж вона себе переоцінює.

За результатами низки досліджень науковці дійшли висновку, що загалом люди схильні переоцінювати власні навички, що й отримало назву ефект Даннінга-Крюгера.

Це наслідок того, що людина перебуває під впливом ілюзії власної переваги, яка змушує її почувати себе краще за інших.

Зокрема, психолог Девід Даннінг припустив, що більше 80% водіїв вважають себе кращими за інших власників транспортних засобів.

При цьому зазвичай саме найгірші водії вважають себе набагато професійнішими за інших.

Що відомо про причини виникнення ефекту Даннінга-Крюгера

Серед головних причин психоналітики вказують на ситуацію, коли людина не дуже талановита у чомусь і не має реальних навичок для оцінки власного рівня.

Так, поганий гітарист буде думати, що він талановитий, просто не знаючи про те, що таке досконала гра.

При цьому дослідники зазначають, що ефект Даннінга-Крюгера йде не від негативних рис людської натури, а скоріше, від незнання.

Тобто, чим більше ми знаємо про те, як працює талант або сфера навчання чи роботи, тим краще ми зможемо визначити свій рівень розвитку в ній.