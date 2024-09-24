Що відомо про користь дієти MIND для збереження розумових здібностей у похилому віці

Зазначається, що ця дієта поєднує у собі кращі елементи середземноморської та DASH дієт, які сприяють збереженню розумових здібностей у старості.

Продукти цієї дієти містять вітаміни, каротиноїди та флавоноїди, що зменшують окислювальний стрес і запалення і сприяють збереженню високої продуктивності когнітивних функцій.

Назва дієти MIND розшифровується як Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (середземноморське-DASH втручання для нейродегенеративної затримки).

В основі цієї дієти такі продукти, як шпинат, капуста кейл і листова капуста, цільнозернові продукти, оливкова олія, птиця, риба, бобові та горіхи.

Дієта MIND

При цьому особливе місце у цій дієті займають ягоди, які рекомендується вживати навіть частіше за інші фрукти.

Також важливо їсти рибу щонайменше раз на тиждень та птицю двічі на тиждень або більше.

При цьому дієтологи радять знизити вживання червоного м'яса до чотирьох разів на тиждень, а солодощі — до п’яти разів.

Сир, смажені страви та вершкове масло слід споживати мінімально.

Зі зростанням кількості людей, які страждають на деменцію, критично важливо знаходити способи уповільнити або запобігти розвитку когнітивних порушень, — наголошує автор дослідження доктор Рассел П. Сойєр з Університету Цинциннаті. Поширити

Що відомо про результати досліджень стосовно ефективності дієти MIND

У дослідженні взяли участь більше 14 тис людей, середній вік яких складав 64 роки. Науковці вели спостереження за ними протягом десяти років, збираючи інформацію про їхні харчові звички та рівень когнітивних здібностей.

Учасники також заповнювали анкету про те, наскільки їхній раціон відповідав принципам дієти MIND.

Науковці проводили виміри когнітивних здібностей та функцій пам’яті на початку і в кінці дослідження, порівнюючи дотримання дієти MIND із випадками когнітивних порушень і загальною динамікою когнітивного стану, враховуючи різні фактори, такі як вік, стать, раса, стан здоров'я та спосіб життя.

За результатами дослідження виявилось, що жінки, що дотримувались дієти MIND, мали менший ризик розвитку порушень когнітивних здібностей, однак у чоловіків такого зв’язку не спостерігалось.

У людей, які дотримувалися дієти MIND, спостерігалося більш повільне погіршення когнітивних функцій з віком. Для темношкірих учасників ефект дієти був сильнішим, ніж для білошкірого населення.