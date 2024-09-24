Ученые узнали, что диета MIND способствует снижению риска когнитивных нарушений в пожилом возрасте.
Главные тезисы
- Диета MIND способствует сохранению умственных способностей в старости и уменьшает риск деменции.
- Продукты диеты MIND содержат витамины, каротиноиды и флавоноиды, которые снижают окислительный стресс и воспаление.
- Исследование показало, что соблюдение диеты MIND связано с меньшим риском когнитивных нарушений у женщин и замедляет ухудшение когнитивных функций с возрастом.
- Диета MIND сочетает элементы средиземноморской и DASH диет, что способствует сохранению умственных способностей в старости.
- Простые изменения в питании, включая употребление ягод, рыбы и птицы, могут помочь сохранить память и внимание в старости.
Что известно о пользе диеты MIND для сохранения умственных способностей в пожилом возрасте
Эта диета сочетает в себе лучшие элементы средиземноморской и DASH диет, которые способствуют сохранению умственных способностей в старости.
Продукты этой диеты содержат витамины, каротиноиды и флавоноиды, уменьшающие окислительный стресс и воспаление и способствующие сохранению высокой производительности когнитивных функций.
Название диеты MIND расшифровывается как Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (средиземноморское-DASH вмешательство для нейродегенеративной задержки).
В основе этой диеты такие продукты как шпинат, капуста кейл и листовая капуста, цельнозерновые продукты, оливковое масло, птица, рыба, бобовые и орехи.
При этом особое место в этой диете занимают ягоды, которые рекомендуется употреблять даже чаще других фруктов.
Также важно есть рыбу, по меньшей мере, раз в неделю и птицу дважды в неделю или больше.
При этом диетологи советуют снизить употребление красного мяса до четырех раз в неделю, а сладости — до пяти раз.
Творог, жареные блюда и сливочное масло следует потреблять минимально.
Что известно о результатах исследований эффективности диеты MIND
В исследовании приняли участие более 14 тыс. человек, средний возраст которых составлял 64 года. Ученые вели наблюдение за ними в течение десяти лет, собирая информацию об их пищевых привычках и уровне когнитивных способностей.
Участники также заполняли анкету о том, как их рацион соответствовал принципам диеты MIND.
Ученые проводили измерения когнитивных способностей и функций памяти в начале и конце исследования, сравнивая соблюдение диеты MIND со случаями когнитивных нарушений и общей динамикой когнитивного состояния, учитывая различные факторы, такие как возраст, пол, раса, состояние здоровья и образ жизни .
По результатам исследования оказалось, что женщины, которые придерживались диеты MIND, имели меньший риск развития нарушений когнитивных способностей, однако у мужчин такой связи не наблюдалось.
У людей, придерживавшихся диеты MIND, наблюдалось более медленное ухудшение когнитивных функций с возрастом. Для темнокожих участников эффект диеты был сильнее, чем для белокожего населения.
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