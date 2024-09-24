Названа наиболее эффективная диета для сохранения памяти и внимания в старости
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Названа наиболее эффективная диета для сохранения памяти и внимания в старости

диета MIND
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Источник:  online.ua

Ученые узнали, что диета MIND способствует снижению риска когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Главные тезисы

  • Диета MIND способствует сохранению умственных способностей в старости и уменьшает риск деменции.
  • Продукты диеты MIND содержат витамины, каротиноиды и флавоноиды, которые снижают окислительный стресс и воспаление.
  • Исследование показало, что соблюдение диеты MIND связано с меньшим риском когнитивных нарушений у женщин и замедляет ухудшение когнитивных функций с возрастом.
  • Диета MIND сочетает элементы средиземноморской и DASH диет, что способствует сохранению умственных способностей в старости.
  • Простые изменения в питании, включая употребление ягод, рыбы и птицы, могут помочь сохранить память и внимание в старости.

Что известно о пользе диеты MIND для сохранения умственных способностей в пожилом возрасте

Эта диета сочетает в себе лучшие элементы средиземноморской и DASH диет, которые способствуют сохранению умственных способностей в старости.

Продукты этой диеты содержат витамины, каротиноиды и флавоноиды, уменьшающие окислительный стресс и воспаление и способствующие сохранению высокой производительности когнитивных функций.

Название диеты MIND расшифровывается как Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (средиземноморское-DASH вмешательство для нейродегенеративной задержки).

В основе этой диеты такие продукты как шпинат, капуста кейл и листовая капуста, цельнозерновые продукты, оливковое масло, птица, рыба, бобовые и орехи.

Диета MIND способна сохранить когнитивные функции и память в старости
Диета MIND

При этом особое место в этой диете занимают ягоды, которые рекомендуется употреблять даже чаще других фруктов.

Также важно есть рыбу, по меньшей мере, раз в неделю и птицу дважды в неделю или больше.

При этом диетологи советуют снизить употребление красного мяса до четырех раз в неделю, а сладости — до пяти раз.

Творог, жареные блюда и сливочное масло следует потреблять минимально.

С ростом количества людей, страдающих деменцией, критически важно находить способы замедлить или предотвратить развитие когнитивных нарушений, — отмечает автор исследования доктор Рассел П. Сойер из Университета Цинциннати.

Что известно о результатах исследований эффективности диеты MIND

В исследовании приняли участие более 14 тыс. человек, средний возраст которых составлял 64 года. Ученые вели наблюдение за ними в течение десяти лет, собирая информацию об их пищевых привычках и уровне когнитивных способностей.

Участники также заполняли анкету о том, как их рацион соответствовал принципам диеты MIND.

Ученые проводили измерения когнитивных способностей и функций памяти в начале и конце исследования, сравнивая соблюдение диеты MIND со случаями когнитивных нарушений и общей динамикой когнитивного состояния, учитывая различные факторы, такие как возраст, пол, раса, состояние здоровья и образ жизни .

По результатам исследования оказалось, что женщины, которые придерживались диеты MIND, имели меньший риск развития нарушений когнитивных способностей, однако у мужчин такой связи не наблюдалось.

У людей, придерживавшихся диеты MIND, наблюдалось более медленное ухудшение когнитивных функций с возрастом. Для темнокожих участников эффект диеты был сильнее, чем для белокожего населения.

Эти результаты требуют дальнейшего изучения, особенно в отношении различий во влиянии на мужчин и женщин, а также на различные расовые группы. Но важно, что простые изменения в питании могут реально помочь снизить или отсрочить риск когнитивных нарушений, подчеркнул Рассел П. Сойер.

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