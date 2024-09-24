Что известно о пользе диеты MIND для сохранения умственных способностей в пожилом возрасте

Эта диета сочетает в себе лучшие элементы средиземноморской и DASH диет, которые способствуют сохранению умственных способностей в старости.

Продукты этой диеты содержат витамины, каротиноиды и флавоноиды, уменьшающие окислительный стресс и воспаление и способствующие сохранению высокой производительности когнитивных функций.

Название диеты MIND расшифровывается как Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (средиземноморское-DASH вмешательство для нейродегенеративной задержки).

В основе этой диеты такие продукты как шпинат, капуста кейл и листовая капуста, цельнозерновые продукты, оливковое масло, птица, рыба, бобовые и орехи.

Диета MIND

При этом особое место в этой диете занимают ягоды, которые рекомендуется употреблять даже чаще других фруктов.

Также важно есть рыбу, по меньшей мере, раз в неделю и птицу дважды в неделю или больше.

При этом диетологи советуют снизить употребление красного мяса до четырех раз в неделю, а сладости — до пяти раз.

Творог, жареные блюда и сливочное масло следует потреблять минимально.

С ростом количества людей, страдающих деменцией, критически важно находить способы замедлить или предотвратить развитие когнитивных нарушений, — отмечает автор исследования доктор Рассел П. Сойер из Университета Цинциннати. Поделиться

Что известно о результатах исследований эффективности диеты MIND

В исследовании приняли участие более 14 тыс. человек, средний возраст которых составлял 64 года. Ученые вели наблюдение за ними в течение десяти лет, собирая информацию об их пищевых привычках и уровне когнитивных способностей.

Участники также заполняли анкету о том, как их рацион соответствовал принципам диеты MIND.

Ученые проводили измерения когнитивных способностей и функций памяти в начале и конце исследования, сравнивая соблюдение диеты MIND со случаями когнитивных нарушений и общей динамикой когнитивного состояния, учитывая различные факторы, такие как возраст, пол, раса, состояние здоровья и образ жизни .

По результатам исследования оказалось, что женщины, которые придерживались диеты MIND, имели меньший риск развития нарушений когнитивных способностей, однако у мужчин такой связи не наблюдалось.

У людей, придерживавшихся диеты MIND, наблюдалось более медленное ухудшение когнитивных функций с возрастом. Для темнокожих участников эффект диеты был сильнее, чем для белокожего населения.