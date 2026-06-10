"Его много моментов в жизни сломали". Мила Нитич поделилась воспоминаниями о Скрябине
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Культура
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"Его много моментов в жизни сломали". Мила Нитич поделилась воспоминаниями о Скрябине

Скрябин
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Источник:  online.ua

Известная украинская певица Мила Нитич решила рассказать неизвестные факты о покойном музыканте Кузьме Скрябине. Как оказалось, артисту пришлось столкнуться со многими серьезными вызовами.

Главные тезисы

  • Скрябин близко к сердцу воспринимал хейт украинцев из-за участия в предвыборной кампании Януковича.
  • Нитич откровенно призналась, что не знает, почему погиб артист.

Жизненный путь Кузьмы Скрябина был непростым

Несмотря на позитивный публичный образ, артист сталкивался со многими серьезными проблемами.

А я знала, что его много моментов в жизни сломали, он прошел непростой путь в 2004 году, когда его хейтила вся страна за то, что он участвовал в предвыборной кампании Януковича. Эта ситуация очень сильно повлияла на него. Он тогда, я знаю, очень жестко сказал раз и навсегда: "Идите на ***н вместе со своей политикой, я больше не хочу в том всем участвовать", — вспоминает Мила Нитич.

По словам артистки, Кузьма был очень искренним, неподкупным в своих эмоциях и взглядах, передаёт telegraf.ua.

Нитич также вспоминает, что певец всю свою жизнь сохранял любознательность и никогда не отчаивался.

Также Мила прокомментировала теории близких музыканта об инсценированной аварии, в которой он погиб:

Была ли его смерть неслучайной, я не знаю. Никто этого не может знать.

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