"Его много моментов в жизни сломали". Мила Нитич поделилась воспоминаниями о Скрябине

Жизненный путь Кузьмы Скрябина был непростым

Несмотря на позитивный публичный образ, артист сталкивался со многими серьезными проблемами.

А я знала, что его много моментов в жизни сломали, он прошел непростой путь в 2004 году, когда его хейтила вся страна за то, что он участвовал в предвыборной кампании Януковича. Эта ситуация очень сильно повлияла на него. Он тогда, я знаю, очень жестко сказал раз и навсегда: "Идите на ***н вместе со своей политикой, я больше не хочу в том всем участвовать", — вспоминает Мила Нитич. Поделиться

По словам артистки, Кузьма был очень искренним, неподкупным в своих эмоциях и взглядах, передаёт telegraf.ua.

Нитич также вспоминает, что певец всю свою жизнь сохранял любознательность и никогда не отчаивался.

Также Мила прокомментировала теории близких музыканта об инсценированной аварии, в которой он погиб: