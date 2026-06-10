"Его много моментов в жизни сломали". Мила Нитич поделилась воспоминаниями о Скрябине

Известная украинская певица Мила Нитич решила рассказать неизвестные факты о покойном музыканте Кузьме Скрябине. Как оказалось, артисту пришлось столкнуться со многими серьезными вызовами.
Главные тезисы
- Скрябин близко к сердцу воспринимал хейт украинцев из-за участия в предвыборной кампании Януковича.
- Нитич откровенно призналась, что не знает, почему погиб артист.
Жизненный путь Кузьмы Скрябина был непростым
Несмотря на позитивный публичный образ, артист сталкивался со многими серьезными проблемами.
По словам артистки, Кузьма был очень искренним, неподкупным в своих эмоциях и взглядах, передаёт telegraf.ua.
Нитич также вспоминает, что певец всю свою жизнь сохранял любознательность и никогда не отчаивался.
Также Мила прокомментировала теории близких музыканта об инсценированной аварии, в которой он погиб:
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