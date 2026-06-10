"Його багато моментів у житті зламали". Міла Нітіч поділилася спогадами про Скрябіна

Відома українська співачка Міла Нітіч вирішила розповісти досі невідомі факти про покійного музиканта Кузьму Скрябіна. Як виявилося, артисту довелося стикнутися з багатьма серйозними викликами.
Головні тези:
- Скрябін близько до серця сприймав хейт українців через участь у передвиборчій кампанії Януковича.
- Нітіч відверто зізналася, що не знає, чому насправді загинув артист.
Життєвий шлях Кузьми Скрябіна був непростим
Попри дуже позитивний публічний образ, артист стикався з багатьма серйозними проблемами.
За словами артистки, Кузьма був дуже щирим, непідкупним у своїх емоціях і поглядах, передає telegraf.ua.
Нітіч також згадує, що співак все своє життя зберігав допитливість та ніколи не втрачав надію.
Також Міла прокоментувала теорії близьких музиканта про інсценовану аварію, в якій він загинув:
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