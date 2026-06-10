"Його багато моментів у житті зламали". Міла Нітіч поділилася спогадами про Скрябіна
Категорія
Культура
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"Його багато моментів у житті зламали". Міла Нітіч поділилася спогадами про Скрябіна

Скрябін
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Міла Нітіч вирішила розповісти досі невідомі факти про покійного музиканта Кузьму Скрябіна. Як виявилося, артисту довелося стикнутися з багатьма серйозними викликами.

Головні тези:

  • Скрябін близько до серця сприймав хейт українців через участь у передвиборчій кампанії Януковича.
  • Нітіч відверто зізналася, що не знає, чому насправді загинув артист.

Життєвий шлях Кузьми Скрябіна був непростим

Попри дуже позитивний публічний образ, артист стикався з багатьма серйозними проблемами.

А я знала, що його багато моментів у житті зламали, він пройшов непростий шлях у 2004 році, коли його хейтила вся країна за те, що він брав участь у передвиборчій кампанії Януковича. Ця ситуація дуже сильно вплинула на нього. Він тоді, я знаю, дуже жорстко сказав раз і назавжди: "Ідіть на***н разом зі своєю політикою, я більше не хочу в тому всьому брати участь, — згадує Міла Нітіч.

За словами артистки, Кузьма був дуже щирим, непідкупним у своїх емоціях і поглядах, передає telegraf.ua.

Нітіч також згадує, що співак все своє життя зберігав допитливість та ніколи не втрачав надію.

Також Міла прокоментувала теорії близьких музиканта про інсценовану аварію, в якій він загинув:

Чи була його смерть не випадковою, я не знаю. Ніхто цього не може знати.

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