"Його багато моментів у житті зламали". Міла Нітіч поділилася спогадами про Скрябіна

Життєвий шлях Кузьми Скрябіна був непростим

Попри дуже позитивний публічний образ, артист стикався з багатьма серйозними проблемами.

А я знала, що його багато моментів у житті зламали, він пройшов непростий шлях у 2004 році, коли його хейтила вся країна за те, що він брав участь у передвиборчій кампанії Януковича. Ця ситуація дуже сильно вплинула на нього. Він тоді, я знаю, дуже жорстко сказав раз і назавжди: "Ідіть на***н разом зі своєю політикою, я більше не хочу в тому всьому брати участь, — згадує Міла Нітіч. Поширити

За словами артистки, Кузьма був дуже щирим, непідкупним у своїх емоціях і поглядах, передає telegraf.ua.

Нітіч також згадує, що співак все своє життя зберігав допитливість та ніколи не втрачав надію.

Також Міла прокоментувала теорії близьких музиканта про інсценовану аварію, в якій він загинув: