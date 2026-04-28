Тіна Кароль відреагувала на провокативну заяву Злати Огнєвіч про секрети краси
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила прокоментувати неоднозначні слова своєї колежанки Злати Огнєвіч про те, що секрет краси та молодості усіх зірок полягає у грошах. Тіна чітко дала зрозуміти, що не згодна з такою думкою.

  • Виявилося, що у Тіни та Злати різні погляди на збереження краси.
  • Думки фанатів співачок також розділилися.

Тіна Кароль не поділяє бачення Злати Огнєвіч на красу

Під час інтерв’ю YouTube-проекту Okay Eva у Злати Огнєвіч поцікавилися, як їй та Тіні Кароль вдається виглядати так молодо та красиво, скільки б років не минуло.

Артиска відверто зізналася, що секрет краси у більшості випадків полягає саме в грошах.

У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя — а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика, — поділилася Злата своїми думками з цього приводу.

Багато українців подякували Огнєвіч за щирість, однак, до прикладу, Тіні Кароль ця заява не надто сподобалася.

На переконання останньої, без зусиль та дисципліни красу неможливо не зберегти, ні примножити.

Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе — це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра — це ваші звички і образ життя… Причинно-наслідковий зв'язок в іншому!

Тіна Кароль

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тіна Кароль назвала найяскравіших молодих зірок в шоубізнесі України
Тіна Кароль розкрила своїх фаворитів
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Злата Огнєвіч відреагувала на чутки про конфлікт з Тіною Кароль
Злата Огнєвіч
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Злата Огнєвіч зізналася, чому не хотіла б дружити з Тіною Кароль
Кароль

