Тіна Кароль відреагувала на провокативну заяву Злати Огнєвіч про секрети краси

Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила прокоментувати неоднозначні слова своєї колежанки Злати Огнєвіч про те, що секрет краси та молодості усіх зірок полягає у грошах. Тіна чітко дала зрозуміти, що не згодна з такою думкою.

Під час інтерв’ю YouTube-проекту Okay Eva у Злати Огнєвіч поцікавилися, як їй та Тіні Кароль вдається виглядати так молодо та красиво, скільки б років не минуло.

Артиска відверто зізналася, що секрет краси у більшості випадків полягає саме в грошах.

У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя — а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика, — поділилася Злата своїми думками з цього приводу. Поширити

Багато українців подякували Огнєвіч за щирість, однак, до прикладу, Тіні Кароль ця заява не надто сподобалася.

На переконання останньої, без зусиль та дисципліни красу неможливо не зберегти, ні примножити.