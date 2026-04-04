Злата Огнєвіч відреагувала на чутки про конфлікт з Тіною Кароль

Відома українська співачка Злата Огнєвіч запевнила свої фанатів і слухачів, що в неї ніколи не було жодних конфліктів з коліжанкою по сцені Тіною Кароль.

В українському шоубізі уже багато років поспіль ширяться чутки про те, що Тіна Кароль не терпить конкуренції на великій музичній сцені.

Ба більше, інсайдери ЗМІ стверджували, що між Златою та Тіною є певні конфлікти.

За словами самої Огнєвіч, це просто вигадки:

Чи гатила мене Тіна? Ні, не гатила.

Співачка стверджує, що з Тіною Кароль у неї не було жодних чвар, як і не було спроб Тіни "прибрати" її зі сцени.

На цьому тлі Злата відреагувала на припущення, що ніби через те, що їй хтось "перекриває дорогу", вона не так часто фігурує в гучних заголовках.