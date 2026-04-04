Злата Огнєвіч відреагувала на чутки про конфлікт з Тіною Кароль
Відома українська співачка Злата Огнєвіч запевнила свої фанатів і слухачів, що в неї ніколи не було жодних конфліктів з коліжанкою по сцені Тіною Кароль.

Головні тези:

  • Чутки про чвари артисток виявлилася просто чутками.
  • Злата вважає, що вона не є скандальною співачкою.

Огнєвіч та Кароль не ворогують

В українському шоубізі уже багато років поспіль ширяться чутки про те, що Тіна Кароль не терпить конкуренції на великій музичній сцені.

Ба більше, інсайдери ЗМІ стверджували, що між Златою та Тіною є певні конфлікти.

За словами самої Огнєвіч, це просто вигадки:

Чи гатила мене Тіна? Ні, не гатила.

Співачка стверджує, що з Тіною Кароль у неї не було жодних чвар, як і не було спроб Тіни "прибрати" її зі сцени.

На цьому тлі Злата відреагувала на припущення, що ніби через те, що їй хтось "перекриває дорогу", вона не так часто фігурує в гучних заголовках.

У мене немає скандалів: я не вагітніла, не виходила заміж, не народжувала. Я провокувала тільки своєю творчістю, але людям це не так цікаво, як "брудна білизна" та скандали", — заявила Огнєвіч.

Більше по темі

"Вона ж хижак". Тополя зізнався, чи спілкувався з Тіною Кароль після різкої заяви
Тополя не вважає, що образив Кароль
Могилевська зізналася, хто не пускав Тіну Кароль у шоубізнес
Тіна Кароль назвала найяскравіших молодих зірок в шоубізнесі України
Тіна Кароль розкрила своїх фаворитів

