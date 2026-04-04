Злата Огневич отреагировала на слухи о конфликте с Тиной Кароль
Источник:  online.ua

Известная украинская певица Злата Огневич заверила своих фанатов и слушателей, что у нее никогда не было никаких конфликтов с коллегой по сцене Тиной Кароль.

Главные тезисы

  • Слухи о вражде артисток оказались просто слухами.
  • Злата считает, что она не скандальная певица.

Огневич и Кароль не враждуют

В украинском шоубизе уже много лет ходят слухи о том, что Тина Кароль не терпит конкуренции на большой музыкальной сцене.

Более того, инсайдеры СМИ утверждали, что между Златой и Тиной есть определенные конфликты.

По словам самой Огневич, это просто выдумки:

Гатила ли меня Тина? Нет, не гатила.

Певица утверждает, что с Тиной Кароль у нее не было никаких раздоров, как и не было попыток Тины "убрать" ее со сцены.

На этом фоне Злата отреагировала на предположение, что будто из-за того, что ей кто-то "перекрывает дорогу", она не так часто фигурирует в громких заголовках.

У меня нет скандалов: я не беременела, не выходила замуж, не рожала. Я провоцировала только своим творчеством, но людям это не так интересно, как "грязное белье" и скандалы", — заявила Огневич.

