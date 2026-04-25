Злата Огнєвіч зізналася, чому не хотіла б дружити з Тіною Кароль

За словами популярної української співачки Злати Огнєвіч, вона дуже поважає свою колежанку по сцені Тіну Кароль за її талант та працьовитість, однак не хотіла б дружити з нею.
Головні тези:
- Злата збентежена тим фактом, що Тіна постійно потрапляє під шквал критики.
- Вона зазнчила, що вважає працьовитість головним козирем Кароль.
Огнєвіч висловилася про Тіну Кароль
У межах інтерв'ю проекту Okay Eva Злата вирішила порозмірковувати про те, що їх доволі часто порівнюють з Тіною Кароль.
Огнєвіч не висловила жодного роздратування з цього приводу, однак наголосила, що її бентежить постійний гейт на адресу Тіни.
За словами Огнєвіч, вона дійсно вважає Тіну Кароль талановитою, красивою і працьовитою.
Ба більше, Злата висловила думку, що саме працьовитість — це і є головний талант її коліжанки.
