Злата Огнєвіч зізналася, чому не хотіла б дружити з Тіною Кароль

За словами популярної української співачки Злати Огнєвіч, вона дуже поважає свою колежанку по сцені Тіну Кароль за її талант та працьовитість, однак не хотіла б дружити з нею.

У межах інтерв'ю проекту Okay Eva Злата вирішила порозмірковувати про те, що їх доволі часто порівнюють з Тіною Кароль.

Огнєвіч не висловила жодного роздратування з цього приводу, однак наголосила, що її бентежить постійний гейт на адресу Тіни.

Постійно несеться такий хейт на адресу Тіни. І дуже неправильно через якісь її недавні помилки в комунікації нівелювати її досягнення як артистки, — вважає Злата.

За словами Огнєвіч, вона дійсно вважає Тіну Кароль талановитою, красивою і працьовитою.

Ба більше, Злата висловила думку, що саме працьовитість — це і є головний талант її коліжанки.