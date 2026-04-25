Злата Огнєвіч зізналася, чому не хотіла б дружити з Тіною Кароль
Джерело:  online.ua

За словами популярної української співачки Злати Огнєвіч, вона дуже поважає свою колежанку по сцені Тіну Кароль за її талант та працьовитість, однак не хотіла б дружити з нею.

Головні тези:

  • Злата збентежена тим фактом, що Тіна постійно потрапляє під шквал критики.
  • Вона зазнчила, що вважає працьовитість головним козирем Кароль.

Огнєвіч висловилася про Тіну Кароль

У межах інтерв'ю проекту Okay Eva Злата вирішила порозмірковувати про те, що їх доволі часто порівнюють з Тіною Кароль.

Огнєвіч не висловила жодного роздратування з цього приводу, однак наголосила, що її бентежить постійний гейт на адресу Тіни.

Постійно несеться такий хейт на адресу Тіни. І дуже неправильно через якісь її недавні помилки в комунікації нівелювати її досягнення як артистки, — вважає Злата.

За словами Огнєвіч, вона дійсно вважає Тіну Кароль талановитою, красивою і працьовитою.

Ба більше, Злата висловила думку, що саме працьовитість — це і є головний талант її коліжанки.

Звичайно, як подругу… я б таку не хотіла мати собі подругу… тому що мені подобаються люди іншого типу. Але я її поважаю, як артистку і як людину, яка дуже багато чого досягла своєю роботою і талантом, — наголосила співачка.

