Злата Огневич призналась, почему не хотела бы дружить с Тиной Кароль

По словам популярной украинской певицы Златы Огневич, она очень уважает свою коллегу по сцене Тину Кароль за ее талант и трудолюбие, однако не хотела бы дружить с ней.
Главные тезисы
- Злата смущена тем фактом, что Тина постоянно попадает под шквал критики.
- Она отметила, что считает трудолюбие главным козырем Кароль.
Огневич высказалась о Тине Кароль
В рамках интервью проекта Okay Eva Злата решила поразмышлять о том, что их довольно часто сравнивают с Тиной Кароль.
Огневич не выразила никакого раздражения на этот счет, однако подчеркнула, что ее смущает постоянный хейт в адрес Тины.
По словам Огневич, она действительно считает Тину Кароль талантливой, красивой и трудолюбивой.
Более того, Злата выразила мнение, что именно трудолюбие — это и есть главный талант ее коллеги.
