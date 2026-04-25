Злата Огневич призналась, почему не хотела бы дружить с Тиной Кароль

По словам популярной украинской певицы Златы Огневич, она очень уважает свою коллегу по сцене Тину Кароль за ее талант и трудолюбие, однако не хотела бы дружить с ней.

В рамках интервью проекта Okay Eva Злата решила поразмышлять о том, что их довольно часто сравнивают с Тиной Кароль.

Огневич не выразила никакого раздражения на этот счет, однако подчеркнула, что ее смущает постоянный хейт в адрес Тины.

Постоянно несется такой хейт в адрес Тины. И очень неправильно из-за каких-то ее недавних ошибок в коммуникации нивелировать ее достижения как артистки, — считает Злата.

По словам Огневич, она действительно считает Тину Кароль талантливой, красивой и трудолюбивой.

Более того, Злата выразила мнение, что именно трудолюбие — это и есть главный талант ее коллеги.