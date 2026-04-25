Злата Огневич призналась, почему не хотела бы дружить с Тиной Кароль
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Злата Огневич призналась, почему не хотела бы дружить с Тиной Кароль

Огневич высказалась о Тине Кароль
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам популярной украинской певицы Златы Огневич, она очень уважает свою коллегу по сцене Тину Кароль за ее талант и трудолюбие, однако не хотела бы дружить с ней.

Главные тезисы

  • Злата смущена тем фактом, что Тина постоянно попадает под шквал критики.
  • Она отметила, что считает трудолюбие главным козырем Кароль.

Огневич высказалась о Тине Кароль

В рамках интервью проекта Okay Eva Злата решила поразмышлять о том, что их довольно часто сравнивают с Тиной Кароль.

Огневич не выразила никакого раздражения на этот счет, однако подчеркнула, что ее смущает постоянный хейт в адрес Тины.

Постоянно несется такой хейт в адрес Тины. И очень неправильно из-за каких-то ее недавних ошибок в коммуникации нивелировать ее достижения как артистки, — считает Злата.

По словам Огневич, она действительно считает Тину Кароль талантливой, красивой и трудолюбивой.

Более того, Злата выразила мнение, что именно трудолюбие — это и есть главный талант ее коллеги.

В принципе, трудолюбие — это ее главный талант, я считаю так. Конечно, как подругу… я бы такую не хотела иметь себе подругу… потому что мне нравятся люди другого типа. Но я ее уважаю, как артиста и как человека, который очень многого достиг своей работой и талантом, — отметила певица.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
"Какой красивый". Тина Кароль показала своего взрослого сына
Кароль
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тина Кароль назвала самых ярких молодых звезд в шоу-бизнесе Украины
Тина Кароль раскрыла своих фаворитов
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Злата Огневич отреагировала на слухи о конфликте с Тиной Кароль
Огневич и Кароль не враждуют

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?