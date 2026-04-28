Тина Кароль отреагировала на провокационное заявление Златы Огневич о секретах красоты
Тина Кароль отреагировала на провокационное заявление Златы Огневич о секретах красоты

Читати українською
Известная украинская певица Тина Кароль решила прокомментировать неоднозначные слова своей коллеги Златы Огневич о том, что секрет красоты и молодости всех звезд заключается именно в деньгах. Тина четко дала понять, что не согласна с таким мнением.

Главные тезисы

  • Оказалось, что у Тины и Златы разные взгляды на сохранение красоты.
  • Мнения фанатов певиц тоже разделились.

Тина Кароль не разделяет видение Златы Огневич на красоту

Во время интервью YouTube-проекта Okay Eva у Златы Огневич поинтересовались, как ей и Тине Кароль удается выглядеть так молодо и красиво, сколько лет бы не прошло.

Артиска откровенно призналась, что секрет красоты в большинстве случаев заключается именно в деньгах.

У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Образ жизни — а это очень четкая дисциплина, потому что без нее ничего не будет. Это питание, тренировка, сон. Косметолог не раз в полгода, а постоянные процедуры. Очень качественная уходовая косметика, — поделилась Злата своими мыслями по этому поводу.

Многие украинцы поблагодарили Огневич за искренность, однако, к примеру, Тине Кароль это заявление не очень понравилось.

По убеждению последней, без труда и дисциплины красоту невозможно ни сохранить, ни приумножить.

Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя — это рождает дисциплину, системность. Фигура и кожа — это ваши повадки и образ жизни… Причинно-следственная связь в другом!

Тина Король

Тина Король

Украинская певица

