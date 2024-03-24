Экологи исследовали состояние воды в Днепре после ракетной атаки РФ по Запорожью
Категория
Украина
Дата публикации

Экологи исследовали состояние воды в Днепре после ракетной атаки РФ по Запорожью

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
ДнепроГЕС
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24 марта экологи зафиксировали постепенное улучшение показателей качества воды в Днепре, где произошла утечка нефтепродуктов в результате попадания российских ракет в ДнепроГЭС.

Экологи доложили о состоянии воды в Днепре

После масштабных ракетных обстрелов РФ ДнепроГЭС в реку Днепр попали нефтепродукты. Но 24 марта уже есть улучшение загрязненности воды.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По результатам исследований, проведенных лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции, на 24 марта фиксируется постепенное улучшение показателей качества воды г. Днепр.

Так, по результатам анализа выявлено превышение содержания нефтепродуктов в двух местах отбора, а именно на правом берегу на расстоянии 1,4 км от Днепровской ГЭС — в 4,2 раза и на расстоянии 2,5 км от Днепровской ГЭС — в 2,9 раза .

В 4,4 км от Днепровской ГЭС превышения нефтепродуктов не фиксируются.

В районе питьевого водозабора с. Беленькое ниже по течению в 30 км от Днепровской ГЭС отобрано по состоянию на 23 марта фиксировалось превышение концентрации нефтепродуктов в 2,12 раза.

Также зафиксировано незначительное повышение значения водородного показателя (рН) от 8,63 до 8,75 ед. рН при норме 6,5-8,5. Отмечается, что такие значения не представляют рисков для населения.

Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за ракетного удара РФ

Специалисты уже отобрали пробы и проведут лабораторные исследования для определения уровня загрязнения.

Пробы отбираются в месте повреждения ДнепроГЭС и наиболее доступных местах реки Днепр на расстоянии один, полтора и два километра ниже плотины.

Также определены площади засорения отходами разрушения:

  • на ул. Славутича — более 7200 кв м;

  • на ул. Петра Сагайдачного (Бородинский) — более 300 кв.

Также экологи зафиксировали утечку нефтепродуктов в реку Днепр. Для определения ущерба окружающей среде также были отобраны пробы воды.

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей.

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