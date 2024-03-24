Экологи исследовали состояние воды в Днепре после ракетной атаки РФ по Запорожью

24 марта экологи зафиксировали постепенное улучшение показателей качества воды в Днепре, где произошла утечка нефтепродуктов в результате попадания российских ракет в ДнепроГЭС.
Экологи доложили о состоянии воды в Днепре
После масштабных ракетных обстрелов РФ ДнепроГЭС в реку Днепр попали нефтепродукты. Но 24 марта уже есть улучшение загрязненности воды.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
По результатам исследований, проведенных лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции, на 24 марта фиксируется постепенное улучшение показателей качества воды г. Днепр.
Так, по результатам анализа выявлено превышение содержания нефтепродуктов в двух местах отбора, а именно на правом берегу на расстоянии 1,4 км от Днепровской ГЭС — в 4,2 раза и на расстоянии 2,5 км от Днепровской ГЭС — в 2,9 раза .
В 4,4 км от Днепровской ГЭС превышения нефтепродуктов не фиксируются.
В районе питьевого водозабора с. Беленькое ниже по течению в 30 км от Днепровской ГЭС отобрано по состоянию на 23 марта фиксировалось превышение концентрации нефтепродуктов в 2,12 раза.
Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за ракетного удара РФ
Специалисты уже отобрали пробы и проведут лабораторные исследования для определения уровня загрязнения.
Пробы отбираются в месте повреждения ДнепроГЭС и наиболее доступных местах реки Днепр на расстоянии один, полтора и два километра ниже плотины.
Также определены площади засорения отходами разрушения:
на ул. Славутича — более 7200 кв м;
на ул. Петра Сагайдачного (Бородинский) — более 300 кв.
Также экологи зафиксировали утечку нефтепродуктов в реку Днепр. Для определения ущерба окружающей среде также были отобраны пробы воды.
Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей.
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