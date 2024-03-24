Екологи дослідили стан води у Дніпрі після ракетної атаки РФ по Запоріжжю
Категорія
Україна
Дата публікації

Екологи дослідили стан води у Дніпрі після ракетної атаки РФ по Запоріжжю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
ДніпроГЕС

24 березня екологи зафіксували поступове покращення показників якості води у Дніпрі, де стався витік нафтопродуктів внаслідок влучання російських ракет у ДніпроГЕС.

Екологи доповіли про стан води у Дніпрі

Після масштабного ракетного обстрілу РФ ДніпроГЕС у річку Дніпро потрапили нафтопродукти. Але 24 березня вже є покращення забрудненності води.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

За результатами досліджень, проведених лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції, станом на 24 березня фіксується поступове покращення показників якості води р. Дніпро.

Так, за результатами аналізу виявлено перевищення вмісту нафтопродуктів у двох місцях відбору, а саме на правому березі на відстані 1,4 км від Дніпровської ГЕС — у 4,2 разів та на відстані 2,5 км від Дніпровської ГЕС — у 2,9 рази.

На відстані 4,4 км від Дніпровської ГЕС перевищення нафтопродуктів не фіксуються.

У районі питного водозабору с. Біленьке нижче по течії за 30 км від Дніпровської ГЕС відібрано станом на 23 березня фіксувалося перевищення концентрації нафтопродуктів у 2,12 рази.

Також зафіксовано незначне підвищення значення водневого показника (рН) від 8,63 до 8,75 од. рН при нормі 6,5-8,5. Наголошується, що такі значення не несуть ризиків для населення.

Витік нафтопродуктів у Дніпро через ракетний удар РФ

Фахівці вже відібрали проби ґрунту та проведуть лабораторні дослідження для визначення рівня забруднення.

Проби відбираються у місці пошкодження ДніпроГЕС та у найбільш доступних місцях річки Дніпро на відстані один, півтора та два кілометри нижче греблі.

Також визначено площі засмічення відходами руйнації:

  • по вул. Славутича — понад 7200 кв м;

  • по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) — понад 300 кв м.

Також екологи зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Для визначення збитку навколишньому середовищу також було відібрано проби води.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

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