Экс-премьер Британии Борис Джонсон объявил о начале карьеры телеведущего

Джонсон станет телеведущим

Телеканал GBN сообщил, что Джонсон присоединится к ним с нового года и будет играть ключевую роль в освещении всеобщих выборов в Великобритании и выборов в США в 2024 году.

Как сообщается, Джонсон будет иметь собственную телепрограмму, которая будет "демонстрировать могущество Британии во всем мире", а также время от времени будет проводить специальные программы для зрителей.

GB News — повстанческий канал с лояльными и растущими поклонниками. Я рад сказать, что скоро присоединюсь – и выскажу свое откровенное мнение по мировым делам, - сказал Джонсон о новой работе. Поделиться

В видео Борис также пообещал, что «передаст этому прекрасному новому телеканалу мои неукрашенные взгляды на все, от России, Китая, войны в Украине и того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, огромным возможностям, которые нас ждут».

I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2023

Что известно о Борисе Джонсоне

В июле 2022 года Джонсон ушел с поста премьер-министра из-за скандала, связанного с бывшим заместителем главы британского МИД Кристофером Пинчером.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения добивался двух мужчин в общественном заведении. СМИ сообщали, что Джонсон знал об этом, но все равно продвигал Пинчера в должности.

В июне 2023 года он ушел с поста депутата за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии.

Джонсон уже ведет колонку для Daily Mail и заработал 4,8 миллионов фунтов стерлингов в основном за выступления на мероприятиях и за сделку на написание мемуаров.