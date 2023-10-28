Экс-премьер Британии Борис Джонсон объявил о начале карьеры телеведущего

Бывший премьер-министр Борис Джонсон решил стать телеведущим и комментатором на британском телеканале.
Джонсон станет телеведущим
Телеканал GBN сообщил, что Джонсон присоединится к ним с нового года и будет играть ключевую роль в освещении всеобщих выборов в Великобритании и выборов в США в 2024 году.
Как сообщается, Джонсон будет иметь собственную телепрограмму, которая будет "демонстрировать могущество Британии во всем мире", а также время от времени будет проводить специальные программы для зрителей.
В видео Борис также пообещал, что «передаст этому прекрасному новому телеканалу мои неукрашенные взгляды на все, от России, Китая, войны в Украине и того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, огромным возможностям, которые нас ждут».
Что известно о Борисе Джонсоне
В июле 2022 года Джонсон ушел с поста премьер-министра из-за скандала, связанного с бывшим заместителем главы британского МИД Кристофером Пинчером.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения добивался двух мужчин в общественном заведении. СМИ сообщали, что Джонсон знал об этом, но все равно продвигал Пинчера в должности.
В июне 2023 года он ушел с поста депутата за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии.
Джонсон уже ведет колонку для Daily Mail и заработал 4,8 миллионов фунтов стерлингов в основном за выступления на мероприятиях и за сделку на написание мемуаров.
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