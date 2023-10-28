Експрем'єр Британії Борис Джонсон оголосив про початок кар'єри телеведучого

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон вирішив стати телеведучим та коментатором на британському телеканалі.
Джонсон стане телеведучим
Телеканал GBN повідомив, що Джонсон приєднається до них з нового року і матиме ключову роль у висвітленні загальних виборів у Великій Британії та виборів у США у 2024 році.
Як повідомляється, Джонсон матиме власну телепрограму, що “демонструватиме могутність Британії у всьому світі”, а також час від часу проводитиме спеціальні програми для глядачів.
У відео Борис також пообіцяв, що «передасть цьому чудовому новому телеканалу мої неприкрашені погляди на все, від Росії, Китаю, війни в Україні та того, як ми справляємося з усіма цими викликами, до величезних можливостей, які на нас чекають».
Що відомо про Бориса Джонсона
У липні 2022 року Джонсон пішов з посади прем'єр-міністра через скандал, пов'язаний із колишнім заступником глави британського МЗС Крістофером Пінчером.
Чоловік у стані алкогольного сп'яніння домагався двох чоловіків у громадському закладі. ЗМІ повідомляли, що Джонсон знав про домагання, але все одно просував Пінчера на посаді.
У червні 2023 року він пішов з посади депутата за проведення вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії.
Джонсон вже веде колонку для Daily Mail та заробив 4,8 мільйона фунтів стерлінгів в основному за виступи на заходах і за угоду на написання мемуарів.
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