Эксперты обнародовали рейтинг самых дорогих городов мира

Компания Henley&Partners специализируется на изучении и анализе миграции благосостояния. Каждый год она публикует отчет о том, какие города самые дорогие из всех. В 2025 году этот список возглавило Монако.

Как выглядит рейтинг самых дорогих городов мира

Что важно понимать, список был сформирован специалистами на основе средней цены за квадратный метр "первоклассной" квартиры площадью 100-200 кв.

В Монако дома указанной площади чаще всего достигают в цене более 38 800 долларов за кв.

Нельзя также игнорировать тот факт, что более 40% жителей являются миллионерами — это самая высокая доля среди всех городов мира.

Монако (Фото: flickr.com)

"Бронзу" этого рейтинга получил Нью-Йорк. В этом легендарном американском городе средняя стоимость элитной квартиры достигает 27 500 за кв.

Нью-Йорк (Фото: flickr.com)

Также в топ-5 самых дорогих городов попали Гонконг, Лондон и Сен-Жан-Кап-Ферра.

Следует обратить внимание на то, что во Франции больше всего городов в полном списке самых дорогих городов мира — Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ницца, Канны, Антиб и Эз.

ТОП-10 рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так: