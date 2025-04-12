Експерти оприлюднили рейтинг найдорожчих міст світу

Компанія Henley&Partners спеціалізується на вивченні та аналізі міграції добробуту. Кожного року вона публікує звіт про те, які міста найдорожчі з усіх. У 2025 році цей список очолило Монако.
Головні тези:
- У топ-10 потрапили Нью-Йорк, Гонконг, Лондон та Сен-Жан-Кап-Ферра.
- У Франції найбільше міст у повному списку найдорожчих міст світу.
Як виглядає рейтинг найдорожчих міст світу
Що важливо розуміти, список був сформований фахівцями на основі середньої ціни за квадратний метр "першокласної" квартири площею 100-200 кв м.
В Монако помешкання вказаної площі найчастіше сягають у ціні понад 38 800 доларів за кв м.
Не можна також ігнорувати той факт, що загалом понад 40% жителів є мільйонерами — це найвища частка серед усіх міст світу.
“Бронзу” цього рейтингу отримав Нью-Йорк. У цьому легендарному американському міста середня вартість елітної квартири сягає 27 500 за кв м.
Також у топ-5 найдорожчих міст потрапили Гонконг, Лондон і Сен-Жан-Кап-Ферра.
Варто звернути увагу на те, що у Франції найбільше міст у повному списку найдорожчих міст світу — Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ніцца, Канни, Антіб і Ез.
ТОП-10 рейтингу найдорожчих міст світу виглядає так:
Монако;
Нью-Йорк;
Гонконг;
Лондон;
Сен-Жан-Кап-Ферра;
Париж;
Сідней;
Палм-Біч;
Маямі-Біч;
Лос-Анджелес.
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